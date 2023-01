Zespół portów Szczecin-Świnoujście osiągnął w 2022 roku rekordowy wynik operacyjny. Obsłużył łącznie 36,8 mln ton ładunków, czyli o 10,8 proc. więcej niż w roku 2021. To rekord wszech czasów. Co ciekawe, wynik 33,3 mln ton wypracowany w całym 2021 roku porty osiągnęły już 30 listopada ub. roku.

– To rekord, który został osiągnięty dzięki pracy wszystkich interesariuszy pracujących w porcie – powiedział Daniel Stachiewicz, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście podczas konferencji podsumowującej ubiegłoroczne wyniki największych polskich portów, która się odbyła 23 bm. w Ministerstwie Infrastruktury. – Dziękuję operatorom portowym oraz pracownikom zarządu portu.

Jak zaznaczył, wynik lepszy w porównaniu do osiągniętego w 2021 roku o 10,8 proc. przekłada się na wielkość przeładunków rzędu 3,6 mln ton. Wiceprezes zwrócił uwagę, że wzrosły również gabaryty statków wpływających do zespołu portów. To także jeden z efektów pogłębienia toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do 12,5 m. Obecne inwestycje ZMPSiŚ, dostosowujące do tej głębokości portowe nabrzeża, pozwolą w pełni wykorzystać możliwości, jakie dają już wykonane prace.

Wynik 33,3 mln ton wypracowany w całym 2021 roku porty osiągnęły już 30 listopada ub. roku. W efekcie w grudniu pracowały już na rekord. Osiągnięty w minionym roku wynik plasuje zespół Szczecin-Świnoujście na piątym miejscu wśród bałtyckich portów.

– Największy wzrost osiągnięto w porcie Świnoujście – podkreślił wiceprezes Stachiewicz. – Tam się znajduje kluczowa dla naszej infrastruktury instalacja do odbioru gazu. W minionym roku przeładowano 4,4 mln ton LNG, co się przekłada na ponad 6 mld m sześc. gazu.

W gazoporcie obsłużono 58 jednostek, podczas gdy w roku 2021 było ich 35. LNG należy do grupy paliw płynnych, których obroty były wyższe o 42,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

– Plan na rok 2023 to ponad 60 gazowców, które mają wpłynąć do Świnoujścia – dodał wiceprezes ZMPSiŚ. – Jesteśmy na to przygotowani.

Rozbudowa terminalu LNG pozwoli przeładować ponad 8 mld m sześc. gazu, co stanowi prawie jedną trzecią ilości tego surowca potrzebnego do zasilenia polskiej gospodarki, zarówno firm, jak i gospodarstw domowych.

– Nasi operatorzy w portach Szczecin i Świnoujście w roku 2022 także bardzo aktywnie uczestniczyli w odbiorach węgla – powiedział Daniel Stachiewicz. – Wiem, że intensywnie przygotowują się też do pracy w 2023 roku, czynią inwestycje rozwojowe mające na celu zabezpieczenie odbioru ilości niezbędnych dla naszej gospodarki.

Przeładunków w grupie węgiel było więcej aż o blisko 51 procent w stosunku do 2021 roku. Warto dodać, że w obliczu kryzysu energetycznego i wprowadzonego embarga na dostawy węgla z Rosji wielkość importu samego węgla energetycznego wzrosła aż o 235 proc. Przez porty Szczecin i Świnoujście sprowadzono w ub. roku ponad 3 mln ton tego surowca.

Ponadto o 11,4 proc. większe były obroty w grupie rud metali, wśród których największy udział ma ruda żelaza. Wzrosły także o ok. 11 procent przeładunki towarów z segmentu inne masowe. Dominują tutaj nawozy, ale jest również surówka żelaza, w dużej mierze pochodząca z Ukrainy i trafiająca docelowo do Europy Zachodniej.

W zespole portów odnotowano też drobne spadki. Objęły one najważniejszą grupę towarową, jaką jest drobnica, w tym drobnica promowa. Prowadzone prace inwestycyjne i remontowe w terminalu promowym w Świnoujściu spowodowały niewielki spadek przewozów o ponad dwa procent. Różna jest też koniunktura na rynku zbóż i w związku z tym w 2022 roku jego przeładunki w Szczecinie i Świnoujściu spadły o 7,6 proc. To po części efekt odblokowania ukraińskich portów i eksportu płodów rolnych bezpośrednio z Ukrainy. Zanotowano też znaczące obroty zbóż w tranzycie, głównie kukurydzy. Przeładunki kontenerów rok do roku zmniejszyły się o 8 procent.

Wiceprezes Daniel Stachiewicz podał też wstępne dane finansowe za rok 2022.

– Suma bilansowa przekroczona przez ZMPSiŚ to 3 mld zł – poinformował. – Niespełna trzy lata temu to była wartość 1,4 mld zł, więc ten wzrost na poziomie ładunków jest też wspomagany zwiększaniem wartości naszego majątku narodowego, bo takim majątkiem są porty i cały czas dążymy do tego, by maksymalizować wartość tej infrastruktury, która jest niezbędna do obsługi gospodarki, ale też do tego, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczeństwo, co szczególnie w minionym roku mogliśmy zaobserwować.

