Coraz więcej dużych statków

W szczecińskim porcie coraz częściej goszczą duże statki. Jest to efekt modernizacji toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra. Co prawda, trwają jeszcze prace na portowych nabrzeżach, mające na celu dostosowanie ich parametrów do nowych możliwości toru, ale większe jednostki i tak już przypływają do Szczecina. Urząd Morski wprowadził bowiem aneks do przepisów, który umożliwia wejście statkom mającym zanurzenie 9,15 m bez ograniczeń w długości. Wcześniej jednostki około 200-metrowe, które przychodziły do portu w Szczecinie, mogły mieć zanurzenie 8,6 m. Teraz statek, który do tej pory przewoził 20, 25 czy 30 tys. ton ładunku, może przywieźć lub wywieźć 5-6 tys. ton więcej. Jest to bardziej opłacalne, więc nic dziwnego, że coraz częściej można zaobserwować takie jednostki w szczecińskim porcie.

(ek)