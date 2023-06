Zapomniany współtwórca idei Gdyni

Julian Rummel Fot. Morze, nr 2/1925/wikimedia.org

„Julian Rummel – zapomniany współtwórca idei budowy portu w Gdyni – w 145. rocznicę urodzin” – to temat kolejnej prelekcji Ludmiły Kopycińskiej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek (26 czerwca) w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia na szczecińskiej Łasztowni. Początek o godz. 18. Będzie ono dostępne również w trybie online.

– Prawdziwą siłą sprawczą powstania portu w Gdyni był wiceadmirał Kazimierz Porębski – zaznacza Ludmiła Kopycińska. – To on zlecił swojemu współpracownikowi, którym był inż. Tadeusz Wenda, lustrację wybrzeża i zlokalizowanie miejsca pod budowę portu, zabiegał u władz centralnych o nadanie tej inwestycji rangi ogólnopolskiej. Po wyznaczeniu lokalizacji inż. T. Wenda był budowniczym portu przez długich 17 lat. Jest jednak w naszej historii jeszcze jedna postać, o której nie wolno nam zapominać – to Julian Rummel, który w lobbowaniu nieustannie wspierał wiceadmirała Porębskiego.

Rummel był autorem dwóch prac: „Państwo a morze” oraz „Gdynia polski port”. Postawił tezę, że bez rozwoju gospodarki morskiej niemożliwy jest rozwój państwa. Na spotkaniach, na które zapraszał licznych gości, także posłów i ministrów, wyjaśniał problemy morskie, jeździł po kraju z odczytami i publikował dziesiątki artykułów w prasie.

Prelegentka od blisko 33 lat jest przewodnikiem miejskim PTTK z j. angielskim i j. rosyjskim. Przez 35 lat pracowała w szczecińskim porcie. To bardzo ważny okres w jej życiu, dlatego od dawna mówi: „port jest mój i nikt mi go nie odbierze”. Poniedziałkowe spotkanie jest 30. z cyklu „Historia polskiej gospodarki morskiej i szkolnictwa morskiego”. ©℗

