W DB Port Szczecin stawiamy na rozwój i ciągłe doskonalenie

DB Port Szczecin jako uniwersalny przeładowca portowy w rejonie Morza Bałtyckiego stawia na rozwój i ciągłe doskonalenie, dotyczy to zarówno naszych usług, technologii przeładunkowych, jak i standardów pracy. Rozwój wiąże się z coraz większą ilością pracy do wykonania, a to z większym zapotrzebowaniem na pracowników w porcie w Szczecinie.

Praca w porcie zmieniła się przez ostatnie dziesiątki lat, dziś tworzymy nowoczesny port, oferując ciekawe miejsca pracy z możliwością rozwoju umiejętności naszych pracowników, m.in. poprzez szereg szkoleń wewnętrznych, a także akredytowanych, np.: technicznych, technologicznych i procesowych. Od lat wspieramy naszych pracowników w ich rozwoju, systematycznie weryfikując i aktualizując ich ścieżki kariery i dostosowując realizowane programy szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych do dynamicznego rozwoju firmy, a co za tym idzie także większego zapotrzebowania na unikatowe umiejętności pracowników.

W DB Port Szczecin jedną z naszych głównych wartości są ludzie, dlatego chcemy, aby naszym pracownikom pracowało się dobrze, komfortowo i bezpiecznie niezależnie od stanowiska i wykonywanej pracy. Jesteśmy otwarci na nowych pracowników, którzy szukają stałego miejsca pracy z przyszłością, również tych, którzy nie mają doświadczenia, chcą zmienić pracę/branżę lub są na początku swojej kariery zawodowej. Takim pracownikom oferujemy odpowiednio dobrane ścieżki rozwoju ich kariery w miejscu, gdzie ich predyspozycje zostaną optymalnie wykorzystane. Aby zachęcić potencjalnych pracowników, ale i być ciągle atrakcyjnym pracodawcą, obecnym oferujemy szeroki wachlarz benefitów pracowniczych, które dopasowane są do każdej grupy pracowników niezależnie od wieku oraz stanowiska. Takim benefitem są benefity dla rodzin, tj. m.in. dofinansowanie żłobków czy przedszkoli, ale także program stypendialny – stypendia roczne dla dzieci pracowników, które osiągają dobre wyniki w nauce lub w innych dziedzinach. Stawiamy na rozwój kultury organizacyjnej oraz wielowymiarową dbałość o dobrostan pracownika, stawiając go w centrum uwagi. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę ekspertów także tych, którzy w porcie pracują kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, to oni zarządzają zespołami, jak również dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze swoimi współpracownikami.

Naszym celem jest ciągłe doskonalenie oferowanych usług, dlatego zależy nam, aby nasi pracownicy byli wykwalifikowani i wykonywali swoją pracę z odpowiednią starannością. Obecnie z uwagi na wzrost zapotrzebowania na pracowników w DB Port Szczecin prowadzimy rekrutację na stanowiska: ekspedytor portowy (magazynier), sztauer (pracownik portowy), sztauer operator (pracownik portowy z uprawnieniami na sprzęt, np.: wózki widłowe, wozy kontenerowe, suwnice, żurawie czy kategoria prawa jazdy C, C+E), elektromonter i monter maszyn i urządzeń portowych oraz stanowiska administracyjne.

Sprzęt wojskowy w DB Port Szczecin

W DB Port Szczecin przeładowujemy wiele ładunków m.in. drobnicowych takich jak aluminium czy celulozę oraz kontenery, tym razem na początku sierpnia załadowaliśmy na statek około 500 sztuk sprzętu wojskowego należącego do armii amerykańskiej. Były to różnego rodzaju pojazdy, naczepy i kontenery, w tym sporo samochodów typu Humvee (właściwie HMMWV, High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), ale także cystern na paliwo czy na wodę pitną. Przyjechały na naczepach samochodowych i były rozładowywane za pomocą portowych układarek i dźwigów, na statek wprowadzali je pracownicy DB Port Szczecin odpowiedzialni również za kluczowy element bezpieczeństwa transportu, czyli mocowanie pojazdów pasami lub łańcuchami.

Do obsługi sprzętu wojskowego niezbędne jest posiadanie Natowskiego Kodu Podmiotu Gospodarki Narodowej, który DB Port Szczecin ma od 2009 r. Dodatkowo muszą być spełnione ścisłe wymogi odnośnie do bezpieczeństwa i czystości, zwłaszcza w przypadku pojazdów wysyłanych do portów w Stanach Zjednoczonych, ale także np. Niderlandów.

Całość sprzętu załadowano na statek ro-ro ARC „Honor”. ARC (pełna nazwa: American Roll-on Roll-off Carrier) to amerykański przewoźnik obsługujący głównie transport morski pojazdów i helikopterów na potrzeby różnych instytucji rządu Stanów Zjednoczonych. „Honor” to dwudziestopięcioletni statek, ma długość 190 m i szerokość 32 m i dużą rampę wykładaną na bok. Ze Szczecina płynie przez Southampton na Florydę.

Tego typu przeładunki w porcie zawsze zwracają na siebie uwagę i budzą ciekawość pracowników, głównie ze względu na swój nietypowy charakter.

___

DB Port Szczecin sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, +48 91 4308 660, sekretariat@dbport.pl

www.deutschebahn.com/portszczecin

Zapraszamy do kontaktu!