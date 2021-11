Popłyną dookoła globu

W połowie przyszłego roku będący po pięćdziesiątce „Dar Szczecina” rozpocznie swój wielki rejs dookoła ziemskiego globu. Dla jego kolejnych załóg będzie to wielka przygoda, jeśli nie wyprawa życia, która w sumie potrwa niemal dwa lata.

Na początek kilka słów o tym jachcie. S/y „Dar Szczecina” jest jednomasztowcem typu Antares. Powstał latach 1968-69 w nieistniejącej od lat Stoczni Jachtowej im. Leonida Teligi. Zaprojektowali go Ryszard Langer i Kazimierz Michalski. Jak czytamy w Wikipedii, kadłub jednostki wykonano z klejonej łuszczycy mahoniowej, a pokład z drewna tekowego, maszt aluminiowo-stalowy. Fundusze na budowę jednostki zbierało Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa – Społeczny Komitet Budowy „Daru Szczecina”. Wodowanie i podniesienie bandery nastąpiło 14 czerwca 1969 r. Matką chrzestną została szczecińska żeglarka Danuta Kopacewicz. Pierwszym właścicielem jednostki była Sekcja Żeglarska MKS Pogoń. W 1996 roku jacht przejęło m. Szczecin.

Jednostka ma bogatą historię obfitująca w ciekawe rejsy po Morzu Bałtyckim i Północnym oraz po Oceanie Atlantyckim. W 1973 roku kpt. Kraszewski podjął na nim nieudaną próbę opłynięcia świata.

Z powodu swych właściwości „Dar Szczecina” to również wytrawny regatowiec. Jednostka brała udział m.in. w Międzynarodowych Regatach Gryfa Pomorskiego 1969 (1. miejsce), 1971, regatach Cowes-Cork w Anglii 1970, Ostseewoche 1970 (1. miejsce), Kieler Woche 1971, Round Gotland Race 1971, Regatach Bermudzkich 1972, Ostseeregatta 1972 w Warnemünde (2. miejsce w klasie IOR I). W 1972 roku brał udział w Olimpiadzie Żeglarskiej w Kilonii.

„Dar Szczecina” reprezentował m. Szczecin na paradzie jednostek żeglarskich z okazji 200-lecia USA w roku 1976. Regularnie bierze też udział w The Tall Ships’ Races. Czterokrotnie wygrywał w klasie C

Regat TSR. W 2013 r. wygrał też klasyfikację generalną regat. W roku 2019 „Dar Szczecina” z załogą młodzieżową i kapitanem Wojciechem Maleiką wygrał w TTSR nie tylko w połączonej klasie C i D (jachtów współczesnych), ale także bez podziału na klasy, płynąc w dość silnych przeciwnych wiatrach. Od 1996 r. bierze udział w Programie Edukacji Morskiej (Szczecińska Szkoła pod Żaglami), służy do szkolenia młodzieży ze szkół.

Jacht został uhonorowany tytułem Ambasador Szczecina.

W sierpniu przyszłego roku „Dar Szczecina” wyruszy w długą trasę. Odwiedzi takie kraje i miejsca, jak: Holandia, Belgia, Francja, Hiszpania, Portugalia, Maroko, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy Zielonego Przylądka, Karaiby, Panama, Galapagos, Markizy, Tuamotu, Wyspy Towarzystwa, Wyspy Cooka, Samoa, Wallis i Futuna, Fidżi, Vanuatu, Wyspy Salomona, Mikronezja, Palau, Filipiny, Singapur, Malezja, Tajlandia, Sri Lanka, Malediwy, Oman, Dżibuti, Erytrea, Sudan, Egipt, Cypr, Grecja, Włochy.

Podczas rejsu dookoła świata przez pokład jachtu przewinie się blisko 100 młodych szczecinian. Obecnie jednostka stoi w hangarze Centrum Żeglarskiego w Szczecinie, gdzie jest przygotowywana do tej wielkiej wyprawy. Prace te wymieniła Celina Wołosz, rzecznik prasowy Centrum Żefglarskiego. To m.in.: instalacja nowego agregatu, paneli fotowoltaicznych, naprawa kadłuba, montaż odsalarki, przebudowa bramy z możliwością podwieszenia pontonu z silnikiem, przegląd silnika, przekładni, zbiorników, prace zabezpieczające kadłub, konserwacja drewna, modernizacja wentylacji, modernizacja instalacji kotwicznej.

Sail Szczecin dookoła świata to inicjatywa żeglarzy i kapitanów „Daru Szczecina”. Będzie też upamiętnieniem pierwszej szczecińskiej dookołaziemskiej wyprawy jachtu „Zew Morza”, ale i kontynuacją rejsu „Daru Szczecina” z 1973 roku, który m.in. przez fatalną pogodę i kłopoty zdrowotne kapitana został przerwany.

Organizatorzy przewidują 14 etapów. W każdym popłynie po 7 osób. Na razie jednak nie można jeszcze zgłosić się na rejs. Będzie to możliwe dopiero po rozpoczęciu rekrutacji, która potrwa tak długo jak sama wyprawa, czyli dwa lata.

Walorem przedsięwzięcia ma być pełnomorskie szkolenie młodzieży, a „także danie jej możliwości obcowania z innymi kulturami”.

Z młodzieżą popłyną m.in. obecni kapitanowie – Wojciech Maleika i Wojciech Kaczor.

Wyprawa ma się rozpocząć w sierpniu 2022 roku.

(kl)