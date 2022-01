Rozpoczęto rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej

W grudniu ub. roku Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał z Korporacją Budowlaną DORACO umowę na wykonanie prac w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”. Wykonawca wkroczył właśnie na teren inwestycji. Roboty rozpoczną się niebawem w oparciu o specjalny harmonogram określający poszczególne etapy i obszary realizacji zadania.

W pierwszej kolejności wykonane będą prace geodezyjne i teletechniczne. Dodatkowo w Świnoujściu przepięta będzie kanalizacja sanitarna w rejonie zbiorników retencyjnych.

Ciągłość pracy portu będzie w 100 proc. zapewniona

Zadanie inwestycyjne toczyć się będzie obok codziennych prac w porcie, stąd Korporacja Budowlana DORACO przygotowując się do tej realizacji zaplanowała prace w taki sposób, aby porty mogły nieprzerwanie funkcjonować podczas robót budowlanych.

Wielki proekologiczny projekt

Prowadzone prace uporządkują i uzupełnią infrastrukturę techniczną we wszystkich rejonach portu w Szczecinie i Świnoujściu. Zapewni to optymalizację zużycia nośników energii, poprawę sytuacji w zakresie ochrony środowiska i dostosowanie w tym do obowiązujących norm i przepisów. Stąd to zadanie inwestycyjne można nazwać wielkim proekologiczny projektem.

W jego ramach na Terminalu Promowym w Świnoujściu wykonano już jeden z odcinków przyłącza elektrycznego biegnącego po terenach będących we władaniu miasta. To działanie zapewnia zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz ma ograniczyć ryzyko awarii i przestojów promów. W efekcie zwiększy się funkcjonalność Terminala Promowego w Świnoujściu.

Co niezwykle ważne, ta proekologiczna inwestycja umożliwi zasilanie promów w energię elektryczną z sieci lądowej (bez pomocy agregatów), czym zmniejszy oddziaływanie terminalu na środowisko, w szczególności w zakresie emisji szkodliwych związków siarki i azotu oraz uciążliwego hałasu.

Warto dodać, że DORACO po raz drugi zrealizuje możliwość zasilania promów prądem podczas ich postoju w porcie, bowiem jako pierwsza w Polsce wykonała taką instalację przy budowie Publicznego Terminala Promowego w Gdyni.

Po wykonaniu inwestycji porty w Szczecinie i Świnoujściu będą przyjazne środowisku z efektywną infrastrukturą techniczną. Oprócz możliwości zasilania promów z lądu zyskają uporządkowaną gospodarkę ściekową oraz niezawodne i ekonomiczne dostawy wody i ogrzewania. Będzie nowocześnie, czysto i przede wszystkim taniej w eksploatacji.

Szczegóły techniczne inwestycji

Inwestycja objęta jest bardzo szerokim zakresem prac, są to m.in.:

– budowa nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej obejmującej:

– Sieci wodociągowe

– Port Szczecin – 2,5 km rurociągów

– Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów

– Sieci ciepłownicze i gazowe

– Port Szczecin – 2,6 km ciepłociągów

– Port Świnoujście – 1,2 km ciepłociągów

– Kanalizację sanitarna i wód opadowych

– Port Szczecin – 10 km rurociągów

– Port Świnoujście – 2,8 km rurociągów sanitarnych

– Sieci elektroenergetyczne

– Port Szczecin – 19,5 km kabli SN i 2.7km kabli nn; 7 stacji transformatorowych SN 15kV do zbudowania; 3 stacje transformatorowe SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji

– Port Świnoujście – 42,5 km kabli SN i 2,4km kabli nn; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do zbudowania; 1 stacja transformatorowa SN 15kV do demontażu; 2 rozdzielnie SN 15kV do modernizacji; w ramach systemu Shore Connection: 1 stacja przekształtnikowa 3MVA 15/11kV do zbudowania, 5 stacji brzegowych 3MVA 15/11kV do zbudowania, 11 brzegowych punktów zasilania 11kV do zbudowania, 2 żurawiki mobilne 11kV do zbudowania

– Sieci teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz budowa od podstaw systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych)

– Port Szczecin – 38 km kabli

– Port Świnoujście – 36 km kabli

– Sieć wody ppoż./technicznej

– Port Szczecin – 2,5 km rurociągów wody pitnej

– Port Świnoujście – 1,4 km rurociągów wody pitnej, 2,9 km rurociągów wody technicznej

System SCADA:

Port Szczecin oraz Port Świnoujście zapewnienie monitorowania sieci elektroenergetycznej po stronie nn i SN oraz ustandaryzowanie systemu monitoringu, m.in. w zakresie wykrywania usterek oraz anomalii w systemie zasilania, identyfikacji uszkodzeń, gromadzenia i analizy danych historycznych.

W ramach inwestycji przewidziano również:

– wykonanie niezbędnych wyburzeń i rozbiórek;

– wykonanie wszelkiej niezbędnej infrastruktury technicznej, potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania (np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp.);

– zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu, itp.;

– usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.03.02.00-00-0074/19-00 projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, nr POIS.03.02.00-00-0074/19 w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Jej koszt to 141,5 mln zł brutto. Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej to kolejna inwestycja modernizująca porty Szczecin i Świnoujście. Przypomnijmy, że w trakcie realizacji jest już kilka innych kluczowych projektów. Na ukończeniu jest pogłębianie toru wodnego ze Świnoujścia do Szczecina do głębokości technicznej 12,5 metra. Konsekwencją tego jest przystosowywanie do większych statków, które będą wpływać do Szczecina dwóch obszarów portu, czyli Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego. Działa w tych rejonach dwóch największych operatorów – firma DB-Port Szczecin oraz firma Bulk Cargo Port Szczecin.

Obecne i przyszłe inwestycje wpłyną na potencjał przeładunkowy

Jak niedawno przypomniał prezes ZMPSiŚ SA Krzysztof Urbaś, „przedsięwzięciem rewolucyjnym dla regionu i miasta” jest projekt głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu.

„Głębokowodny terminal kontenerowy to ogromna szansa na wzmocnienie i ugruntowanie rynkowej pozycji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Lokalizacja terminalu w Świnoujściu umożliwia obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego” – tłumaczył na łamach „Kuriera Morskieg Ekstra” prezes Krzysztof Urbaś.

Rocznie świnoujski terminal będzie mógł przeładować do 2 mln TEU (kontenerów 20-stopowych). Obecnie ZMPSiŚ SA jest w trakcie procedury, która ma wyłonić inwestora. Wybuduje on terminal i będzie jego operatorem.

W przyszłości planowane jest również (wspólnie z Urzędem Morskim w Szczecinie) pogłębienie toru podejściowego do Świnoujścia na długości 60 km do głębokości 17,5 m.

Dowóz towarów do portowych nabrzeży w obu miastach zostanie ułatwiony także dzięki inwestycjom lądowym. W 2024 roku S3 powinna być dwupasmowa na całym przebiegu – od Świnoujścia do granicy z Czechami. Do 2025 roku zmodernizowane powinny być również dwa szlaki kolejowe – E-59 oraz CE-59 – co przyspieszy dowóz kontenerów do świnoujskich nabrzeży w przyszłym terminalu.

W obu portach trwa rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz poprawa dostępu kolejowego.

Jeżeli zostaną zrealizowane wszystkie trwające i planowane inwestycje,, to w 2050 roku zespół portów Szczecin-Świnoujście zyska potencjał który pozwoli mu obsłużyć prawie trzykrotnie więcej ładunków aniżeli obecnie.

