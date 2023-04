Pierwszy kwartał na plusie

Jedna z marcowych dostaw (220. od początku funkcjonowania gazoportu) odebrana przez terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Terminal LNG/Twitter

Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował wyniki przeładunków za pierwszy kwartał tego roku. Są one o 13,2 proc. lepsze aniżeli w analogicznym okresie 2022 roku. Operatorzy portowi od 1 stycznia do 31 marca br. obsłużyli prawie 9,5 miliona ton ładunków.

W pierwszym kwartale tego roku w portach Szczecin i Świnoujście przeładowano łącznie blisko 9,5 mln ton towarów. Było więcej węgla – ok. 1,4 mln ton (+110 proc.), ładunków z grupy inne masowe – prawie 1 mln ton (+34,5 proc.), zbóż – 465 tys. ton (+15,2 proc.), paliw – ponad 2 mln ton (+42,6 proc.), w tym LNG – przeszło 1,1 mln ton (+41,6 proc.), oraz kontenerów – ponad 20 tys. TEU (+4 proc.).

O blisko połowę w porównaniu z zeszłym rokiem spadły przeładunki rudy. Na niewielkim minusie jest też drobnica (-6 proc.), w tym drobnica promowa.

W samym marcu w portach obsłużono ok. 3,3 mln ton towarów, czyli o 3,4 proc. więcej niż w tym samym miesiącu przed rokiem.

– Zarząd portu prognozuje, że tegoroczne wyniki przeładunkowe powinny przekroczyć wynik wypracowany w 2022 roku – poinformowała Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – Dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście rok 2022 był rekordowy pod względem ilości obsłużonych ładunków. Porty osiągnęły wynik 36,8 mln ton, były tym samym na plusie wobec 2021 r. o 11 procent.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi coraz większej ilości ładunków. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych statków niż obecnie. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Ponadto rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni w przyszłości ofertę zespołu portowego, będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu oraz zlokalizowany w świnoujskim porcie terminal instalacyjny do obsługi morskich farm wiatrowych.

Zdaniem wiceministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, przez najbliższe lata polskie porty będą odnotowywać wzrost przeładunków. Przypomniał, że dzisiaj prawie 100 procent zasobów energetycznych kraju jest dostarczanych drogą morską. Kolejne inwestycje w portach powiększą ich możliwości przeładunkowe.

Przykładowo, potencjał terminalu LNG w Świnoujściu po rozbudowie (pod koniec tego roku) ma wzrosnąć o co najmniej 2,5 mld m sześc. gazu rocznie. Już dzisiaj skroplony gaz z importu pokrywa ok. 30 proc. krajowego zapotrzebowania na ten surowiec.

(ek)