Co dalej z prawem pierwokupu akcji spółek przez Skarb Państwa?

Jak już informowaliśmy, Sejm 13 stycznia br. przyjął przepisy dające prawo pierwokupu akcji lub udziałów portowych firm przez Skarb Państwa. Ma to chronić spółki działające w strategicznych dla gospodarki portach morskich przed wrogimi przejęciami. Do uchwalonych zmian odniosły się rady interesantów tych portów, czyli Gdańska, Gdyni, Szczecina i Świnoujścia. We wspólnym stanowisku, skierowanym do marszałków Sejmu i Senatu, wyraziły dezaprobatę dla sposobu procedowania nowelizacji ustaw, zawnioskowały o wstrzymanie prac nad zmianami w prawie i o podjęcie dyskusji z przedstawicielami środowiska portowo-morskiego.

Przypomnijmy, że Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Cztery z nich dotyczyły przyznania Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji w spółce handlowej, która dysponuje prawami do nieruchomości położonej w granicach portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

- Aktualna sytuacja geopolityczna, spowodowana konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zwiększa zapotrzebowanie na infrastrukturę

