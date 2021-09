PGE i Ørsted uruchamiają przetarg

PGE i Ørsted rozpoczynają przetarg na dostawcę generatorów turbin wiatrowych dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica), stanowiących najbardziej kapitałochłonną część inwestycji – poinformowała Polska Grupa Energetyczna.

„Przetarg na generatory turbin jest jednym z największych zamówień realizowanych w ramach procesu zakupowego dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (MFW Baltica) o mocy do 2,5 GW realizowanej w ramach partnerstwa 50/50 przez PGE Baltica z Grupy PGE i Ørsted w polskiej strefie Morza Bałtyckiego” – czytamy w komunikacie. „Potencjalni dostawcy, którzy spełnili wymogi formalne i złożyli deklarację o chęci uczestnictwa w przetargu w ramach procesu prekwalifikacji, zostaną zaproszeni do złożenia wiążących ofert”.

– Wkraczamy w intensywny okres zakupów dla największej morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Postępowania zakupowe będziemy uruchamiać w 2021 i 2022 roku. O skali przedsięwzięcia świadczą liczby: powierzchnia Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica (320 km kw.) jest większa niż powierzchnia Gdańska. Na takim obszarze zostanie umieszczonych około 200 turbin wiatrowych – mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor ds. rozwoju MFW Baltica z ramienia Ørsted.

– Rozpoczęcie przetargu na generatory turbin wiatrowych to kolejny bardzo ważny krok w harmonogramie inwestycji. Wspólnie z Ørsted przygotowujemy się do przetargów na kolejne komponenty projektu. Równolegle do procesu zakupowego trwają prace dotyczące kolejnych elementów inwestycji, a także prowadzimy aktywny dialog z kluczowymi podmiotami, m.in. potencjalnymi portami serwisowymi i instalacyjnymi. Nasz cel to realizacja inwestycji w terminie, tak aby pierwsza energia elektryczna z Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica wspólnie rozwijanej przez PGE i Ørsted popłynęła do polskich domów w 2026 r. – dodaje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW, jest planowane na 2026 roku. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW) ma być oddany do 2027 roku. Inwestycje te przyczynią się do przyspieszenia polskiej transformacji energetycznej. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSZW), decyzje środowiskowe, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD).

Po etapie przygotowań i budowy PGE i Ørsted będą przez 30 lat użytkować Morską Farmę Wiatrową Baltica, dostarczając czystą energię do milionów polskich gospodarstw domowych, firm i instytucji.

* * *

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Dostarcza prąd oraz ciepło do ponad 5 milionów klientów. Jednostki wytwórcze Grupy wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

Jej udział w polskim rynku OZE wynosi 10 proc. Jest największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W kolejnych latach planuje dalszy rozwój odnawialnych źródeł energii – w szczególności opartej na energii wiatru i słońca.

W strategii PGE przedstawiło plan transformacji Grupy i drogę do dekarbonizacji wytwarzania oraz ogłosiło cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

Plan inwestycyjny Grupy PGE obejmuje największe w kraju inwestycje w morskie elektrownie wiatrowe. Jej program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1. Zgodnie ze strategią Grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. Grupa PGE będzie posiadać do ok. 6,5 GW mocy w polskiej części Bałtyku.

Z kolei wizja firmy Ørsted to świat oparty wyłącznie na OZE. Wywodzący się z Danii koncern jest dziś obecny na kilkunastu rynkach, poczynając od Stanów Zjednoczonych, przez kraje europejskie, a kończąc na Azji.

Polska jest jednym z kluczowych rynków dla koncernu Ørsted, na którym działa on już 10 lat, zatrudniając obecnie około 250 osób (ponad 6,6 tys. na całym świecie).

Realizacja Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica o łącznej mocy do 2,5 GW wpisuje się w zaktualizowaną niedawno przez Ørsted ambicję osiągnięcia 30 GW w morskiej energetyce wiatrowej do 2030 roku.

Firma, która posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, posiada obecnie ok. 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie.

Oprócz wiatraków na morzu rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne swoim klientom.

„Uznano nas za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną na świecie w indeksie Corporate Knights 2021, który gromadzi 100 najbardziej zrównoważonych korporacji na świecie. Znajdujemy się także na liście CDP Climate Change A jako światowy lider w zakresie działań na rzecz klimatu. W 2020 r. przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR)” – informuje biuro prasowe firmy.

