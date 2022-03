Pomoc dla Ukraińców. Bezpłatny transport promami

Polscy armatorzy promowi – Polska Żegluga Bałtycka (Polferries) i Unity Line – zaoferowały pomoc dla Ukraińców. Chodzi głównie o bezpłatny przewóz promami.

– Polferries we współpracy z Zarządami Portów Gdańsk oraz Szczecin i Świnoujście niesie pomoc obywatelom Ukrainy poprzez nieodpłatny transport ładunków z pomocą humanitarną ze Szwecji – podaje PŻB. – Polferries bez żadnych opłat będzie również przewozić ukraińskich uchodźców na podstawie okazanych dokumentów. Chcąc jak najlepiej wykorzystać nasze możliwości, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się podmiotów, organizujących na terenie Szwecji pomoc i zbiórki na rzecz Ukrainy. Informacje z danymi kontaktowymi oraz pytania prosimy przesyłać mailowo na adres: p.franczuk@polferries.pl.

Unity Line, spółka z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, również otworzyła się szeroko na pomoc dla obywateli Ukrainy.

– Zwróciliśmy się w tej sprawie do Związku Ukraińców w Polsce oraz konsulatu Ukrainy, czyli ośrodków, które koordynują tę pomoc i które wiedzą najlepiej, jaka jej forma jest potrzebna – informuje Krzysztof Gogol, rzecznik prasowy grupy PŻM. – Jeśli zatem ktoś w ramach pomocy dla Ukraińców chciałby skorzystać np. z darmowego transportu naszymi promami, uprzejmie prosimy o zwrócenie się do tych instytucji, a one przekażą nam tę prośbę.

(ek)