Inwestycje Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. Przebudowa pochylni i nowe urządzenia

Zrobotyzowana linia do cięcia kształtowników firmy STIGAL – to jedna ze stoczniowych inwestycji w ostatnich latach. Fot. Stocznia Szczecińska Wulkan

Stocznia Szczecińska „Wulkan” inwestuje w rozwój, o czym świadczą zakupy nowoczesnych urządzeń, a także przebudowa ośrodka pochylniowego Odra Nowa. Intensywna modernizacja kluczowych aktywów przedsiębiorstwa otworzy nowe możliwości w zakresie budowy, montażu i wodowania bloków konstrukcji stalowych do 4500 ton.

– Rozwijamy się cały czas i choć długo trwały przygotowania, szeroko rozumiana grupa właścicielska wykazała się bardzo daleko idącym zrozumieniem i znajomością tematu, widząc z jakiego poziomu starujemy i jakie stoją przed nami wyzwania – podkreśla Marek Opowicz, prezes Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. – Na pewnym etapie mieliśmy dopłaty do kapitału na inwestycje. Mamy nowoczesne urządzenia, kupione w ciągu ostatnich trzech lat, dwie linie technologiczne za wiele milionów złotych, które nam znakomicie przyspieszają i ułatwiają pracę. Jedno urządzenie jest do kształtowników (ukosowanie, cięcie), drugie do spawania ram teowych i dwuteowych.

Jak dodaje dyrektor handlowy Zbigniew Szyca, w sektorze usług związanych z obróbką stali, posiadając urządzenia tego typu, oprzyrządowanie i technologie, stocznia może realizować zlecenia w trybie ciągłym, praktycznie z dnia na dzień.

– Wśród dostawców urządzeń poszukujemy przede wszystkim niezawodności, dobrego serwisu i jakości, natomiast poprzez tego typu inwestycje i partnerską współpracę z dostawcą mamy szansę osiągnąć wiele z naszych założeń i celów biznesowych i uruchomić bardzo ciekawą produkcję oraz zrealizować wiele interesujących projektów – mówi Z. Szyca. – Dzięki temu nasz portfel zamówień ciągle wzrasta.

Jednocześnie stocznia prowadzi z własnych środków wielką przebudowę pochylni Odra Nowa, która już jest placem montażowym i wodowaniowym. Z tego placu będą wodowane konstrukcje do 4500 ton. Minimalne obciążenie wyniesie 12 ton na metr kwadratowy. Stocznia również z własnych środków pogłębiła do 9,5 m akwen przed ośrodkiem Odra Nowa, aby tam mogły przypływać i odpowiednio się zanurzać pontony podczas procesów wodowaniowych. Ośrodek jest przygotowywany dla wielkogabarytowych konstrukcji od kilkunastu miesięcy, ale podbudowa pod tę inwestycję obejmuje ostatnie dwa – trzy lata.

Na placu mają być montowane między innymi kilkupiętrowe trafostacje morskie.

