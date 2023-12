Grudzień 1956 r.

10 grudnia 1956 r. Splądrowane wnętrze konsulatu ZSRR przy ul. Piotra Skargi. Fot archiwum IPN

10 grudnia 1956 r. miały miejsce poważne rozruchy w Szczecinie. Zarzewiem niepokojów była interwencja milicji u zbiegu al. Wojska Polskiego i pl. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, gdzie doszło do awantury między pijanym mężczyzną a milicjantami, którzy chcieli zawieźć go do pobliskiego komisariatu. Zamieszki rozlały się po Szczecinie. Energia uczestników buntu skierowała się przeciwko Związkowi Sowieckiemu oraz funkcjonariuszom MO, UB i żołnierzom KBW. Efektem zajść było splądrowanie konsulatu ZSRR (na zdjęciu), walki uliczne i najście na I i II Komisariat MO, Centralne Więzienie czy Prokuraturę Wojewódzką w Szczecinie.