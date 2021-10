Ściana trzeciego zbiornika gotowa

Na Terminalu LNG w Świnoujściu im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego trwają intensywne prace budowlane. Jak podkreśla GAZ-SYSTEM, właściciel obiektu, dzięki rozbudowie Terminal zwiększy swoje moce regazyfikacyjne o ponad połowę i zyska większą elastyczność w przyjmowaniu dostaw gazu. Ułatwi to jego wysyłkę do sieci przesyłowej oraz zdolność procesowego składowania LNG.

Pod angielskim skrótem LNG kryje się „liquefied natural gas” – gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia. Od ponad pięciu lat transportowany jest do Świnoujścia zbiornikowcami, tzw. gazowcami. Ponieważ zapotrzebowanie konsumentów i przemysłu na to paliwo i surowiec rośnie, podjęto decyzję o zbudowaniu trzeciego zbiornika. Nowy zbiornik będzie posiadał pojemność 180 tys. metrów sześc. LNG. W sumie wszystkie trzy ogromne „gazowe termosy” w Świnoujściu pomieszczą ok. pół miliona metrów sześc. skroplonego gazu ziemnego. Dzięki temu łączna pojemność terminalu skroplonego gazu ziemnego zwiększy się o ponad połowę.

Trwające prace są elementem dużego planu inwestycyjnego obejmującego rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu. Termin zakończenia całej rozbudowy to koniec 2023 roku. W ramach tego przedsięwzięcia, poza trzecim zbiornikiem zostaną zamontowane kolejne dwa urządzenia regazyfikacyjne SCV oraz powstanie drugie nabrzeże. GAZ-SYSTEM podpisał w czerwcu 2020 roku umowę na wykonanie tych prac. Realizacja prac posuwa się w szybkim tempie. Jeszcze niedawno pokazywaliśmy fundamenty przyszłego obiektu. Tymczasem w niespełna trzy tygodnie wzniesiono potężną ścianę zbiornika. Dwie ekipy budowlane pracowały przy niej na zmianę 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. Składały się z około 100 pracowników wraz z nadzorem. Zużyły w sumie 8,5 tysiąca metrów sześciennych betonu. Operacja przebiegała w sposób nieprzerwany, żeby utrzymać ciągłość betonowania. Betonowy cylinder wznoszono bowiem w technologii deskowania ślizgowego. Taki system wymagał specjalnie zabezpieczonego miejsca pracy, jak i stworzenia odpowiednich warunków do jej realizacji. W efekcie każdej doby ściana zbiornika „rosła” o około 2,5 metra, a jej wysokość osiągnęła ponad 40 metrów, co odpowiada około 16 piętrom budynku mieszkalnego!

Prezes spółki GAZ-SYSTEM Tomasz Stępień, w połowie czerwca br., na pięciolecie przyjęcia pierwszego komercyjnego ładunku LNG, tak mówił o inwestycji: – Obecnie terminal pozwala odbierać 5 mld metrów sześc. gazu rocznie. Po zakończeniu programu rozbudowy instalacji, który realizuje spółka GAZ-SYSTEM, moce regazyfikacyjne obiektu dla potrzeb komercyjnych zwiększą się o ponad połowę. Inwestycja umożliwi także nowe funkcjonalności obiektu, jak np. bunkrowanie jednostek bezpośrednio przy budowanym nowym nabrzeżu.

Tymczasem przed spółką GAZ-SYSTEM kolejny etap prac przy budowie trzeciego zbiornika: zakończenie zbrojenia elementów żelbetowych na wieńcu, a potem wykonanie oraz montaż stalowego dachu. Prace te planowane są na następne miesiące.

Obok trzeciego zbiornika w terminalu są montowane dodatkowe regazyfikatory SCV (ang.: Submerged Combustion Vaporiser). Jak sama nazwa wskazuje, służyć będą do regazyfikacji, czyli zamiany LNG na postać gazową poprzez ogrzewanie skroplonej substancji. Urządzenia zostały zamówione pod koniec 2019 roku. Wybór wykonawcy Projektu SCV i podpisanie umowy z konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH nastąpiło w lutym 2020 roku, a w listopadzie odebrano w Świnoujściu pierwszą dostawę kluczowych urządzeń (wężownic) dla nowych SCV.

Równolegle realizowane są inne elementy inwestycji.

Pomiędzy historycznym falochronem z roku 1823 a istniejącym falochronem wschodnim z funkcjonującym nabrzeżem powstaje nowe nabrzeże statkowe wraz z dedykowaną estakadą przesyłową do przeładunku i bunkrowania LNG. Projekt ten podzielono na dwie części.

– Część technologiczna to wyposażenie nowego stanowiska statkowego i estakady przesyłowej w urządzenia i systemy do rozładunku, załadunku, bunkrowania i przesyłu LNG – rurociągi, zawory, ramiona podłączane do statków.

– Część hydrotechniczna to budowa samego stanowiska statkowego, konstrukcji morskiej estakady przesyłowej i infrastruktury cumowniczej. Inwestorem jest Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Inwestycja ma być zakończona pod koniec 2023 roku.

Gaz z terminala LNG płynie w Polskę nie tylko gazociągami. Dystrybuowany jest również cysternami na samochodach. W październiku załadowano czterotysięczną w tym roku autocysternę.

Popularność takiego transportu rośnie w rekordowym tempie. Przez cały zeszły rok z terminalu wyjechało ponad 3300 cystern, a obecnie szacuje się, że na koniec grudnia statystyki pokażą nawet ponad 5000 takich transportów.

„W sumie od początku udostępnienia usługi w Świnoujściu załadowano prawie 14 tysięcy cystern” – informuje spółka.

Stanowiska załadunku cystern pracują non stop przez całą dobę. W tym czasie istnieje możliwość załadunku nawet 30 pojazdów.

Decyzja z 2006 roku o budowie terminalu LNG w Świnoujściu miała dla Polski fundamentalne znaczenie, co szczególnie jasno widać teraz, gdy dostawy gazu i jego ceny znowu stały się narzędziem silnej presji strategicznej.

Przez pięć lat odebrano blisko 11 mln ton gazu skroplonego. Odpowiada to prawie 15 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji. Większość gazowców przywoziło to paliwo z Kataru i USA, było też kilkanaście zbiornikowców z Norwegii i pojedyncze z Nigerii oraz Trynidadu i Tobago. Gdy rozpocznie się realizacja kolejnych kontraktów z amerykańskimi eksporterami LNG – liczba dostaw z USA znacznie się zwiększy.

Dodajmy, że na terenie kraju trwa także rozbudowa sieci gazociągów przesyłowych i tłoczni gazu, które rozprowadzą paliwo po Polsce. Do 2025 roku GAZ-SYSTEM planuje ułożyć ponad 2 tys. kilometrów gazociągów i rozbuduje lub wybuduje 4 tłocznie gazu.

Spółka uczestniczy w tworzeniu zintegrowanej sieci gazociągów w Europie Środkowej oraz wpływa na kształtowanie się europejskiego sektora gazowego. Propozycje rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce wpisują się w unijne plany tworzenia nowych połączeń zwiększających bezpieczeństwo energetyczne, bo umożliwiających dywersyfikację dostaw gazu ziemnego z nowych źródeł.

Świnoujski gazoport jest jednym z elementów programu gazowego uniezależnienia Polski od dostawcy ze wschodu. To część szerszego projektu spółki GAZ-SYSTEM, która w szybkim tempie zmierza do zakończenia budowy tzw. Bramy Północnej, czyli zmieniającej dominującą oś zasilania Polski w gaz z wschód-zachód na północ-południe. Już za niespełna rok 275-kilometrowy gazociąg Baltic Pipe z norweskich złóż na Morzu Północnym przez terytorium Danii, a następnie dnem Bałtyku doprowadzi gaz ziemny do Polski (w rejonie Pogorzelicy).

(kl)