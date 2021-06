W lipcu przerzucenie ruchu na drugą stronę

Przebudowa al. Jana Pawła II w Szczecinie mija półmetek. W lipcu pojedziemy fragmentem nowej ulicy. Na ścieżce rowerowej położono już równy asfalt.

Na budowie nowej alei Jana Pawła II znaczne przyspieszenie. Drogowcy chcą wykonać większość robót zanim nastaną jesienne deszcze i pierwsze przymrozki. Lato to w branży budowlanej okres bardzo intensywnej pracy, podczas której trzeba zrealizować jak największy zakres robót.

Sebastian Bernatowicz, kierownik budowy ma bardzo precyzyjny plan działań na najbliższe tygodnie: – Do końca czerwca wykonamy odcinek lewej jezdni (od strony Rektoratu Uniwersytetu Szczecińskiego – przyp. red) od ul. Wielkopolskiej do ul. Felczaka, a ponadto cały chodnik od Placu Grunwaldzkiego do ul. Felczaka. W tym samym czasie powinniśmy zakończyć roboty na pasie rozdziału, gdzie powstaje deptak oraz ścieżka rowerowa.

W dniu 1 lipca Wykonawca planuje zmiany w organizacji ruchu. Samochody pojadą od Urzędu Miasta do skrzyżowania z ul. Wielkopolską po nowej nawierzchni. Tam nastąpi przejazd na starą jezdnię. Kierowcy będą musieli lawirować między lewą a prawą stroną alei tylko przez miesiąc. 1 sierpnia planowane jest zakończenie prac na całej lewej nitce, począwszy od Pl. Grunwaldzkiego aż do ratusza. Wówczas ruch zostanie przerzucony na gotową jezdnię, a drogowcy przystąpią do rozbiórki starej nawierzchni z prawej strony.

– Zaraz potem czekają nas żmudne roboty sieciowe. Do pracy przystąpią podwykonawcy z branży sanitarnej i teletechnicznej – mówi kierownik budowy.

Na chodnikach i lewej jezdni (wschodniej) układana jest teraz kostka z polskich kopalni granitu w Strzegomiu. Nie jest to kostka z Chin, jak można przeczytać w niektórych lokalnych mediach. Prawdą jest natomiast, że granit z Chin znajduje się na niektórych odcinkach alei – ale są to tylko niewielkie fragmenty (szczegóły w artykule obok).

Inwestycja pn. „Przebudowa al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego w Szczecinie” ma się zakończyć w październiku 2021 roku. Wartość Kontraktu to 28,8 mln zł brutto. Inwestorem jest Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie wraz z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Natomiast Wykonawcą – konsorcjum firma Rover Infraestructuras S.A. w Walencji (Hiszpania) i Roverpol Sp. z o.o. w Warszawie.