Prawie 300 km nowych dróg

Dobrze przygotowane inwestycje to podstawa dla ich późniejszej sprawnej realizacji i eksploatacji. Na terenie województwa zachodniopomorskiego w przygotowaniu jest około 300 km dróg: ekspresowych i obwodnic. Szacunkowa łączna wartość tych inwestycji to blisko 16 mld zł. Kolejne sukcesywnie wchodzą też w dalsze etapy prac przygotowawczych. Obecnie trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowych dla czterech spośród dziewięciu zadań z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, a także dla drogi ekspresowej S10 Kijewo – Zdunowo. Uzyskiwana jest również decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla S11 Bobolice – Szczecinek oraz obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13.

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6

Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu drogi ekspresowej S6 (o długości ok. 50 km) w przyszłości omijać będzie miasto od strony zachodniej i północnej. Inwestycja, wraz z planowanym tunelem pod Odrą, poprawi sytuacją komunikacyjną stolicy województwa i terenów położonych wokół.

Trasa ta przez wiele lat pozostawała jedynie w sferze planów. Mimo uzyskanej decyzji środowiskowej, wciąż potrzebna była dalsza dokumentacja. W roku 2018 decyzją ministra infrastruktury przyznano finansowanie na opracowanie badań podłoża wraz z elementami Koncepcji programowej. Łączny koszt dokumentacji i badań w terenie wyniósł 24,5 mln zł. Na trasie będzie zlokalizowany tunel pod Odrą w rejonie Polic o długości ok. 5 km.

Dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w ub. roku.

– Pod koniec listopada 2021 r. otrzymaliśmy finansowanie w kwocie 411 mln zł na opracowanie projektu budowlanego oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod inwestycję, które będziemy wypłacać po uzyskaniu decyzji ZRID – przypomina szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Z kolei 23 grudnia ubiegłego roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji, a na początku lutego br. poznaliśmy oferty potencjalnych wykonawców.

W postępowaniu przetargowym oferenci składali odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Efektem rozstrzygnięć KIO była konieczność ponownego badania ofert. Na początku września został dokonany ponowny wybór dla odcinka Police – Goleniów. Kończą się procedury związane z wyborem oferty dla odcinka Kołbaskowo – Police. Jeszcze w tym roku umowy powinny zostać podpisane. Projektanci będą mieli 13 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego dla odcinka Kołbaskowo – Police i 15 miesięcy dla odcinka tunelowego Police – Goleniów.

Droga ekspresowa S10 Szczecin – Piła

Przez wiele lat nie wyznaczono przebiegu drogi ekspresowej S10 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Sytuacja zmieniła się w roku 2017, gdy przyznano finansowanie na prace przygotowawcze obejmujące dokumentację niezbędną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Koncepcję programową z badaniami podłoża na odcinku Szczecin – Piła.

– Prace nad dokumentacją ruszyły w roku 2018, uwzględniając odcinek Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo (o długości 6 km), gdzie zleciliśmy rozszerzone Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (STEŚ-R), oraz odcinek Stargard – Piła (o długości 108 km) – informuje GDDKiA. – Dla tego drugiego odcinka podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania DŚU.

Prace nad raportami o oddziaływaniu na środowisko były szczególnie pracochłonne na odcinku Stargard – Piła, który przechodzi przez wiele obszarów leśnych. Dla tego odcinka decyzja środowiskowa została uzyskana w lipcu ub. roku i jest już ostateczna. W sierpniu 2021 r. ogłoszono przetargi na wykonanie badań podłoża wraz z elementami Koncepcji programowej. Było to łącznie pięć zadań. W połowie stycznia tego roku podpisano umowy na opracowanie dokumentacji. Łączna ich wartość to ok. 31 mln zł. Wykonawcy mają 13 miesięcy na opracowanie dokumentacji i wykonanie badań podłoża. Dla odcinka Kijewo – Zdunowo realizowana jest dokumentacja obejmująca STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej i badaniami podłoża. Obecnie dla tego odcinka trwa uzyskiwanie DŚU.

Droga ekspresowa S11 Bobolice – Szczecinek

Ostatnim fragmentem drogi ekspresowej S11, który pozostał do realizacji w województwie zachodniopomorskim, jest odcinek Bobolice – Szczecinek o długości 24,5 km. Znajduje się on pomiędzy realizowanymi obecnie w systemie Projektuj i buduj odcinkami Koszalin – Bobolice i obwodnicą Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 r.).

Przygotowanie dokumentacji obejmującej zarówno Koncepcję programową, jak również szczegółową dokumentację techniczną, było możliwe dzięki decyzjom ministra infrastruktury z roku 2017. Pod koniec września ub. roku złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa końcowa faza jej uzyskiwania.

Drugi etap obwodnicy Przecławia i Warzymic

Po odstąpieniu od umowy z wykonawcą, który nie przystąpił do robót, realizacja obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13 została podzielona na dwa etapy.

Dla pierwszego, o długości 4,2 km, od ronda Hakena do przecięcia z DK13 na południe od miejscowości Przecław, pod koniec marca ub. roku GDDKiA podpisała umowę na realizację i prowadzone są roboty budowlane. Natomiast dla odcinka o długości 2,3 km, od końca etapu pierwszego do przecięcia z autostradą A6 (nowy węzeł Szczecin Zachód), aktualizowana jest dokumentacja projektowa.

Konieczność wprowadzenia zmian projektowych na etapie drugim wynikała z planów budowy obwodnicy Kołbaskowa, która powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Obwodnica Kołbaskowa będzie kontynuacją obwodnicy Przecławia i Warzymic. Konieczna była również aktualizacja rozwiązań projektowych w zakresie połączenia DK13 z Zachodnią Obwodnicą Szczecina w ciągu S6.

DK31 Radziszewo – Gryfino

Fragment DK31 od autostrady A6 (węzeł Radziszewo) do Gryfina, o długości 9,6 km, przebiega niemal w całości w obszarze zabudowanym. Droga jest wąska i kręta. Dodatkowo węzeł drogowy Radziszewo na przecięciu A6 i DK31 nie posiada pasów włączeń i wyłączeń, co powoduje konieczność ograniczenia w jego obszarze prędkości na autostradzie do 90 km/h. W związku z tym od 2019 r. opracowywana jest dokumentacja dla nowego przebiegu DK31 od Radziszewa do Gryfina wraz z przebudową węzła drogowego.

W lipcu br. została uzyskana decyzja środowiskowa dla przebiegu DK31 Radziszewo – Gryfino. Obecnie trwa wykonywanie dalszej dokumentacji: elementów Koncepcji programowej oraz badań podłoża.

Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10

– Na początku lutego tego roku ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID – informuje GDDKiA.

Inwestycja o długości 4,8 km ma połączyć DK10 na terenie Szczecina z przyszłym węzłem Dołuje na zachodniej obwodnicy miasta w ciągu S6. Z uwagi na częściowy przebieg nowej drogi na terenie Szczecina, jest ona przygotowywana wspólnie przez GDDKiA i samorząd. W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji. Wykonawca – Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu – ma rok na wykonanie badań podłoża i opracowanie projektu budowlanego oraz dodatkowe trzy miesiące na opracowanie projektów wykonawczych.

Odcinki szlakowe DK22

Od wiosny 2020 r. w przygotowaniu jest również blisko 40 km odcinków DK22 w województwie zachodniopomorskim. Odcinki Szwecja – Ostrowiec, Człopa – Wałcz oraz Człopa – granica woj. wielkopolskiego i lubuskiego planowane są do dostosowania do nacisku 11,5 t/oś. W ramach przygotowywanej dokumentacji droga będzie wymagała kompleksowej przebudowy, tak aby uzyskać właściwe parametry dla drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego). Dotyczy to m.in. szerokości nawierzchni, gdyż obecnie na wielu odcinkach nie jest to wymagane 7 m. Przebudowywane będą również skrzyżowania i korygowane łuki.

Inwestycje z Programu budowy 100 obwodnic

W rozpisanym na lata 2020 – 2030 rządowym Programie budowy 100 obwodnic znajduje się dziewięć inwestycji na Pomorzu Zachodnim. Dla obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 pod koniec kwietnia ub. roku podpisano umowę na realizację. Dla obwodnicy Szczecinka na DK20 taka umowa została podpisana w lipcu 2021 r.

Dla pozostałych siedmiu inwestycji trwają prace przygotowawcze. Dla obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 opracowano projekt budowlany. Miała ona już wcześniej uzyskaną decyzję środowiskową, a 26 lipca br. złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Dla obwodnic Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 prace przygotowawcze musiały się rozpocząć od podstaw. Inwestycje te nie miały wyznaczonych przebiegów.

Dla obwodnic Rusinowa i Wałcza na DK22 w lipcu br. uzyskano decyzje środowiskowe. Dla obwodnic Szwecji i Człopy na DK22 oraz Stargardu i Złocieńca na DK20 trwa obecnie ich uzyskiwanie. Umowy na prace przygotowawcze dla obwodnic na DK20 i DK22 obejmują również wykonanie badań podłoża i elementów Koncepcji programowej. Prace te będą wykonywane po uzyskaniu DŚU.

