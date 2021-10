Już tylko e-TOLL

e-TOLL stał się jedynym systemem umożliwiającym opłatę elektroniczną za przejazd po drogach płatnych w Polsce. Jego budowa była znacznie tańsza niż systemu viaTOLL, na który od 2011 r. wydano 4,8 mld zł. Rząd zdecydował, że do końca roku opłata elektroniczna będzie niższa o 30 proc.

System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które jest wygodniejsze dla kierowców i korzystniejsze dla państwa niż wygaszany obecnie viaTOLL. Nowy system to jeden z większych projektów teleinformatycznych zrealizowanych przez administrację publiczną – poinformowała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

Systemem objęta została od 24 czerwca br. sieć dróg płatnych dla pojazdów ciężkich (ok. 3,7 tys. km). Na odcinkach autostrad Konin – Stryków (A2) i Wrocław – Sośnica (A4) z e-TOLL mogą korzystać też użytkownicy pojazdów lekkich. W e-TOLL zarejestrowano już ponad 717 tys. pojazdów. Dzięki wprowadzeniu e-TOLL od 1 grudnia 2021 r. przejazd państwowymi odcinkami autostrad będzie się odbywał bez zatrzymywania się przed bramkami.

Projekt budowy nowego systemu prowadzony był wspólnie przez Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Aplikacje Krytyczne, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (pion odpowiedzialny za cyfryzację) oraz Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy.

30 września 2021 r. zakończył się okres przejściowy dla pojazdów ciężkich, w którym funkcjonowały dwa systemy – nowy e-TOLL i stary viaTOLL. Branża transportowa miała ponad trzy miesiące, by przejść na nowy system.

Od 1 października br. system e-TOLL jest jedynym systemem do wnoszenia opłaty elektronicznej. Od tego dnia nie działają też urządzenia viaBOX i viaAUTO.

Należy pamiętać, aby wyrejestrować się z systemu viaTOLL. Więcej informacji na etoll.gov.pl.

e-TOLL jest tańszy niż viaTOLL, który jest oparty na tradycyjnej technologii radiowej z rozbudowaną infrastrukturą drogową.

Od 2011 r. łączne koszty viaTOLL wyniosły ponad 4,8 mld zł, w tym koszt budowy niemal 1,7 mld zł, a eksploatacji ponad 3,1 mld zł. Dzięki oparciu systemu e-TOLL na technologii pozycjonowania satelitarnego, udało się znacząco ograniczyć koszty związane z infrastrukturą. Budżet projektu oszacowano na kwotę 448,1 mln zł, z czego do tej pory wydano ok. 215,3 mln zł.

„Nowy system to kompleksowa obsługa online bez konieczności wizyty w punkcie obsługi klienta i podpisania umowy. Rozwiązania systemu pozwalają na wgląd w historię opłat i wygodne zarządzenie swoim kontem. Dają też możliwość wyboru urządzenia do przekazywania danych geolokalizacyjnych. e-TOLL to oszczędność pieniędzy i czasu. To poprawa komfortu przejazdu” – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Od 29 czerwca 2021 r. przewoźnicy mogą korzystać z ulgi podatkowej na wyposażenie pojazdów w urządzenia OBU/ZSL. Maksymalna jej wysokość to 500 zł (netto) na każdy pojazd podatnika, który w 2021 r. dokonał przejazdu i zapłacił za niego elektronicznie w nowym systemie.

Do 30 września br. obowiązywała zniżka (25 proc.) na opłaty za przejazd pojazdów ciężkich na drogach płatnych oraz samochodów osobowych na państwowych odcinkach autostrad A2 i A4. Od 1 października do końca 2021 r. za przejazdy z e-TOLL użytkownicy zapłacą 30 proc. mniej.

W przypadku awarii urządzenia GPS użytkownik będzie mógł opłacić przejazd bez przekazywania danych do systemu i kontynuować go bez działającego urządzenia GPS po zadeklarowaniu trasy przejazdu.

W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy pojazd uczestniczy w akcji ratowniczej; jest używany do przewozów żywych zwierząt, mleka, lekarstw, towarów niebezpiecznych, betonu, odpadów komunalnych; w przypadku autobusów przewożących pasażerów – zadeklarowanie przejazdu będzie mogło nastąpić do 3 dni po jego zakończeniu.

„Udostępniliśmy użytkownikom łatwiejszy sposób rejestracji w e-TOLL. Udogodnienie jest przeznaczone dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Proces rejestracji został znacznie skrócony i zautomatyzowany” – informuje resort finansów.

W początkowym okresie po wygaszeniu viaTOLL będzie stosowane przede wszystkim pouczanie, a nie karanie. To efekt wniosków wyciągniętych z przebiegu wdrożenia systemu viaTOLL. Każda sprawa będzie traktowana indywidualnie.

Dodatkowo wprowadzono możliwość uiszczenia brakującej opłaty w terminie 3 dni, jeśli skończyły się środki na koncie przedpłaconym. W systemie viaTOLL w takim przypadku nakładana była kara.

Szczegółowe informacje o e-TOLL: etoll.gov.pl.

