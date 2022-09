Cały Szczecin w kwiatach. Puchary i nagrody rozdane. Wiwat zwycięzcy!

Za nami gala finałowa tegorocznej już 48. edycji konkursu pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach”. Spotkanie z laureatami i uczestnikami rywalizacji odbyło się w gościnnych progach Rajskiego Ogrodu przy al. Wojska Polskiego. Były wzruszenia, tradycyjna lampka szampana, słodki poczęstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Konkursowe jury w składzie: Waldemar Osiński (właściciel kwiaciarni internetowej wyslijkwiaty24.pl), Danuta Chodyniecka (wiceprezes zarządu okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie), Maria Płatek (LOP), Justyna Sielicka (instruktor ogrodniczy okręgu Polskiego Związku Działkowców w Szczecinie), Ewa Maj (współorganizatorka cyklicznych kiermaszy ogrodniczych „Pamiętajcie o ogrodach”) i Adrian Bednarski (dział kolportażu i promocji „Kuriera Szczecińskiego") zdecydowało o przyznaniu nagród w czterech kategoriach: balkony, ogrody, inne formy zagospodarowania terenu i ogródki działkowe.

Najpiękniejszy szczeciński balkon niezmiennie znajduje się w jednym z wieżowców przy ul. Władysława Szafera. Jego właściciele Wanda i Tadeusz Słodkowiczowie otrzymali główny konkursowy laur tej kategorii – Puchar „Kuriera”. Po raz siódmy z rzędu. Miejsce drugie zajęła debiutująca w zielonej rywalizacji Dominika Fałek, której balkon można podziwiać z kolei w jednym z budynków przy ul. Klemensa Janickiego. Na miejscu trzecim uplasowali się Anna i Jerzy Pruscy ze swoim balkonem w jednym z mrówkowców przy al. Wojska Polskiego, startujący w naszym konkursie regularnie od wielu lat.

Natomiast w kategorii ogrodów przydomowych rywalizacja zakończyła się detronizacją dotychczas trudnych do pokonania także wielokrotnych jej triumfatorów z minionych lat. Teraz najładniejszy z nich znajduje się przy ul. Modrej i należy do Grażyny Łoś. Właścicielka podczas gali nie kryła wzruszenia, mówiąc, że to dla niej szok i polecała pracę w ogrodzie wszystkim, bo to najlepszy lek na każdą chorobę i kłopoty ze zdrowiem. Zwycięzcy z poprzednich edycji Elżbieta i Jerzy Gajdulowie ze swym azylem przy ul. Krańcowej na Żelechowej musieli zadowolić się drugim stopniem na pudle. Na najniższy jego stopień udało się zaś wspiąć Danucie i Romualdowi Czaplickim z ich ogrodem na Bezrzeczu.

W kategorii inne formy zagospodarowania terenu najwyższe uznanie jurorów zyskało ponownie otoczenie placówki oświatowo-wychowawczej przy ul. Polickiej na Stołczynie – Zespołu Szkół Specjalnych nr 1. To powrót w wielkim stylu na sam szczyt i już po przerwie w startach w konkursie spowodowanej pandemią koronawirusa dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Dwa drugie równorzędne miejsca jurorzy przyznali Franciszkowi Konkolowskiemu, opiekunowi zieleńca Wspólnoty Mieszkaniowej „Podkowa” przy ul. Legionów Dąbrowskiego na Turzynie oraz grupie mieszkańców ze wspólnoty przy ul. Jagiellońskiej 16, którzy spontanicznie i własnym sumptem zadbali o swoje podwórze przy oficynie. Trzecie miejsce przypadło Jolancie Werner za przyblokowy taras przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego.

Najładniejszą działką – w ocenie jurorów – może pochwalić się Gracjan Falkowski z ROD „Nowe Osiedle” w Dąbiu. Odebrał on również specjalną nagrodę Ligi Ochrony Przyrody. Triumfatorka z trzech poprzednich edycji konkursu Maria Matz z ROD im. Gen. Władysława Sikorskiego na Pogodnie zajęła tym razem drugą lokatę. A Agnieszka i Dariusz Tabaczewscy z ROD im. Adama Mickiewicza na Gumieńcach stanęli na najniższym stopniu podium.

Pozostałych finalistów w poszczególnych kategoriach jurorzy uhonorowali wyróżnieniami. W głosowaniu SMS-owym swojego faworyta wyłonili także nasi Czytelnicy. Okazało się nim Przedszkole „Zaczarowany Ogród” przy ul. Piotra Skargi i to do rąk jego przedstawicieli właśnie powędrowała specjalna Nagroda Publiczności.

Wszystkim laureatom i finalistom gratulujemy! I już teraz zachęcamy także innych do udziału w przyszłorocznej odsłonie konkursu. ©℗

Mirosław WINCONEK