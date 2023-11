Czekamy na głosy widzów

Jedni z pierwszych laureatów naszego konkursu. Od lewej: Irena Brodzińska, Maria Chwalibóg, Ryszard Karczykowski i Włodzimierz Bednarski Fot. Stefan CIEŚLAK

Trwa głosowanie w plebiscycie teatralnym „Kuriera Szczecińskiego” dla najlepszych aktorów/aktorek oraz spektakli z zachodniopomorskich teatrów. To podsumowanie ubiegłorocznego sezonu artystycznego. Jury wybrało 18 spektakli i 20 kreacji aktorskich. Teraz czas na kolejny etap – pierwsze głosowanie widzów. Zdobywców Bursztynowych Pierścieni poznamy na początku grudnia.

Przypomnijmy, że plebiscyt organizowany jest przez redakcję „Kuriera Szczecińskiego”, z przerwami, od kilkudziesięciu lat. Nagrodziliśmy wraz z widzami świetnych aktorów zachodniopomorskich scen, znanych także bardzo dobrze nie tylko w Polsce. Znamienite grono naszych laureatów na pewno zasługuje na osobną publikację. Kto wie... Nazwiska pierwszych laureatów podano na łamach „Kuriera” w 1965 roku. Bursztynowe Pierścienie otrzymali wówczas: Irena Brodzińska (legenda sceny operetkowej Szczecina), Mirosława Lombardo (aktorka teatralna i filmowa, grała m.in. w filmach Kawalerowicza i Hasa), Andrzej Kopiczyński (odtwórca tytułowej roli w „Czterdziestolatku”) oraz Zygmunt Apostoł (świetnie zapamiętany z roli w filmie „Nie lubię poniedziałku”). Wśród laureatów naszego plebiscytu byli także m.in. Hanka Bielicka i Daniel Olbrychski.

Długa tradycja to także wiele wspomnień. Nie wszyscy być może pamiętają, że o Bursztynowym Pierścieniu śpiewano… W 1965 roku szczecińscy artyści napisali piosenkę: „Bursztynowy Pierścień”. Co ciekawe, muzykę skomponował aktor Zygmunt Apostoł, a słowa napisał kompozytor i dyrygent Walerian Pawłowski. Piosenka po raz pierwszy została wykonana przez Janusza Marca i Zygmunta Apostoła podczas uroczystości wręczania nagrody.

Utwór został zaprezentowany po raz drugi podczas gali wręczania nagrody w 2002 roku przez Mirosława Kosińskiego (śpiew) i Warcisława Kunca (fortepian, śpiew). Chętnie byśmy znów posłuchali. Może się uda na tegorocznej gali?

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku przyznane zostały dwie nagrody. W kategorii najlepszy spektakl zwyciężył monodram Teatru Kameralnego w reżyserii i wykonaniu Michała Janickiego „Raz gdy chciałem być…”. W kategorii aktorka/aktor natomiast widzowie nagrodzili Aleksandra Różanka za rolę w monodramie „Akompaniator” w reż. Zury Pirvelego sceny Willi Lentza. Werdyktem jurorów trzy nagrody – dwa Bursztynowe Pierścienie i Srebrna Ostroga – trafiły do artystów Teatru Współczesnego. Odebrał je dyrektor Mirosław Gawęda: dla najlepszego spektaklu pt. „Odlot” na podstawie dramatu Zenona Fajfera w reżyserii Anny Augustynowicz, dla najlepszej kreacji aktorskiej ubiegłego sezonu, którą stworzyła Ewa Sobiech w spektaklu „La Pasionaria” występująca w roli Pasionarii 1, oraz dla nowej nadziei – Heleny Urbańskiej za mocne wejście na scenę Teatru Współczesnego. Wielką Nagrodą Jury został uhonorowany Zdzisław Derebecki, wieloletni aktor oraz od 2007 r. dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. Specjalną nagrodę otrzymał także współorganizator wydarzenia – Willa Lentza – za stworzenie nowej sceny teatralnej w Szczecinie.

Jak wybieramy najlepszych?

Jury wybrało już 18 spektakli i 20 kreacji aktorskich, wśród których widzowie teraz wybierają swoich faworytów.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy (głosowanie widzów) wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 13 listopada o godz. 12 zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli). Głosować można SMS-owo, a także wypełniając zamieszczony w „Kurierze” kupon.

Swoją nagrodę przyzna także jury. Bursztynowe Pierścienie otrzymają: najlepszy spektakl oraz aktorka/aktor. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie, oraz Wielką Nagrodę Jury.

Aktualne wyniki głosowania

* * *

SPEKTAKLE (SMS na nr 7248)

Sylwia DUDEK