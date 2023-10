Zaczynamy głosowanie

Ubiegłoroczni zdobywcy Bursztynowych Pierścieni Fot. Dariusz GORAJSKI

Najlepsze spektakle i kreacje aktorskie ubiegłego sezonu teatralnego czekają na głosy widzów. Naprawdę jest w czym wybierać, gdyż sezon 2022/2023 był znakomity dla zachodniopomorskich teatrów. Mnogość premier, nagród, piękniejące siedziby – niewątpliwie wpłynęło to na jakość artystycznych wrażeń. Bursztynowy Pierścień, doroczna statuetka, jest wyrazem uznania i podziękowania publiczności dla aktorów, reżyserów, ludzi teatru.

Nieprzerwanie od 29 lat nagroda ta trafia do znakomitych artystów z zachodniopomorskich scen teatralnych. Tegoroczną edycję plebiscytu „Kuriera Szczecińskiego” Bursztynowy Pierścień jury zainaugurowało w poniedziałek 16 października. Podczas posiedzenia w redakcji nominowano do nagrody kandydatów minionego sezonu.

Nominacje spektakli i scenicznych kreacji

Po dyskusji poświęconej wszystkim premierom scen teatralnych Szczecina i Koszalina jurorzy w drodze głosowania wybrali 18 spośród 30 spektakli oraz 20 kreacji aktorskich, które niewątpliwie są godne nagrody.

Zgodnie z kryteriami plebiscytu, rywalizacja dotyczy spektakli, które swą premierę miały w sezonie minionym, w przedziale czasowym: sierpień 2022 – sierpień 2023. Zdobywców Bursztynowych Pierścieni poznamy na początku grudnia.

W obecnej edycji doceniono najwięcej spektakli Teatru Lalek „Pleciuga”, którego scena obfitowała w różnorodne premiery. Jury nominowało aż pięć przedstawień „Pleciugi”: „Niezłe ziółka”, „Seed: Śnieżyca”, „Nienauczalni”, „Perfekty i Ambaras”, „Fujka i ocean”, a także role Danuty Kamińskiej, Mirosława Kucharskiego, Rafała Hajdukiewicza i Macieja Sikorskiego.

Z Teatru Współczesnego pochodzi zaś najliczniejsza grupa nominowanych za kreacje aktorów – aż ośmioro – choć nie wszystkie role zostały stworzone w siedzibie przy Wałach Chrobrego. Jury doceniło grę: Magdaleny Myszkiewicz, Jacka Piątkowskiego, Heleny Urbańskiej, Barbary Lewandowskiej, Arkadiusza Buszki, Pawła Niczewskiego, Konrada Pawickiego i Przemysława Walicha. Spośród premier Teatru Współczesnego nominowano dwa przedstawienia „Ojciec” oraz „Sen nocy letniej”.

Wszystko wskazuje na to, że obecny sezon, sądząc po liczbie premier, będzie należał do Teatru Polskiego. W ubiegłym natomiast, z powodu trwającej do sierpnia przebudowy, przygotowano tam jedynie dwie premiery, z których w wyniku głosowania nominowana została jedna – „Komedianci”.

Z repertuaru premierowego w Operze na Zamku doceniono i nominowano operę „Trubadur”, a w niej także kreację artystyczną solistki Ewy Zeuner.

Nominacjami doceniono dwa spektakle Teatru Kana: „Niecierpki” i „Światy możliwe” oraz rolę aktorską Bibianny Chimiak.

Na liście nominowanych – w wyniku głosowania – znalazły się spektakle Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie: „Mój boski rozwód”, „Moralność pani Dulskiej” oraz kreacje aktorek: Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej w obu wymienionych sztukach i Beaty Niedzieli.

Ze sceny w Willi Lentza nominacje otrzymały przedstawienia: „Zatrudnimy starego clowna” oraz „Frida. Kolekcjonerka z Westendu”. W obu doceniono także wykonawców: Arkadiusza Buszkę, Pawła Niczewskiego, Konrada Pawickiego i Olgę Adamską. Z Teatru Kameralnego nominacje otrzymał spektakl „Apetyt na czereśnie” oraz Grażyna Nieciecka-Puchalik za kreację sceniczną. Nominację z Teatru Piwnica przy Krypcie otrzymało przedstawienie „Pozory mylą”, a za rolę w nim Przemysław Walich. Jurorzy przyznali nominację spektaklowi Teatru Nie Ma „£6 za opakowanie” oraz za rolę w nim Arturowi Bartosiewiczowi, a także Marcie Jesswein za kreację tytułową w spektaklu „Kleopatra”.

Głosy widzów

Od dziś widzowie mogą głosować na przedstawienia teatralne oraz aktorki/aktorów. Poniżej prezentujemy dwie listy: tytułów nominowanych spektakli oraz tworzących wyjątkowe kreacje aktorek i aktorów. Na swoich faworytów można głosować drogą SMS-ową lub wypełniając kupon z „Kuriera Szczecińskiego”.

Każdy tytuł spektaklu i każde nazwisko opatrzone jest symbolem, który należy wpisać w treść SMS-a, a następnie wysłać pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości – 2,46 zł z VAT.

Osoby, które wolą głosować metodą tradycyjną, powinny wypełnić zamieszczony w „Kurierze” kupon i wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do redakcji lub wysłać pocztą na adres: „Kurier Szczeciński”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin.

Głosowanie na spektakle i aktorów odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy wyłoni ścisłe grono finałowych dziesięciu spektakli i dziesięciu kreacji scenicznych. Po ich ogłoszeniu widzowie wybierać będą zwycięzców, głosując na najlepszy spektakl i najlepszego odtwórcę scenicznej kreacji. W wyniku głosowania SMS-owego lub za pomocą kuponów publiczność wybierze swoich laureatów, którzy zostaną uhonorowani statuetkami.

Ubiegłorocznym zwycięzcą w plebiscycie widzów został monodram Teatru Kameralnego „Raz, gdy chciałem być…“ w reżyserii i wykonaniu Michała Janickiego. W kategorii aktorka/aktor Czytelnicy „Kuriera” nagrodzili Olka Różanka za rolę w monodramie „Akompaniator” w reż. Zuraba Pirveli wystawianym na scenie Willi Lentza.

Głosy jury

Zgodnie z regulaminem również jury w drodze głosowania nagrodzi Bursztynowymi Pierścieniami najlepszy spektakl oraz aktorkę/aktora. Ponadto jurorzy przyznają dwie inne nagrody: Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty, który debiutuje na zachodniopomorskiej scenie oraz Wielką Nagrodę Jury.

W obecnej edycji jury obraduje w składzie: Radosław Bruch, portal wSzczecinie.pl; Małgorzata Frymus, Radio Szczecin; Małgorzata Klimczak, portal „Dziennik Teatralny”; Anna Kosiorowska, prawniczka, miłośniczka teatru; Elżbieta Kubera, „Kurier Szczeciński”; Piotr Michałowski, Uniwersytet Szczeciński; Aleksandra Skiba, Książnica Pomorska; Małgorzata Stoltman, „kaowiec” Zorganizowanej Grupy Teatromaniaków CZESŁAW; Leszek Zalewski, aktor, reżyser; Daniel Źródlewski, „Prestiż”.

W ubiegłorocznej edycji Bursztynowymi Pierścieniami jurorzy nagrodzili spektakl „Odlot” szczecińskiego Teatru Współczesnego w reżyserii Anny Augustynowicz. Za najlepszą kreację aktorską nagrodzono Ewę Sobiech z Teatru Współczesnego. Srebrną Ostrogę dla obiecującego artysty otrzymała Helena Urbańska z Teatru Współczesnego, zaś Wielką Nagrodę Jury odebrał Zdzisław Derebecki, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie.

Podczas grudniowej gali finałowej, zgodnie z tradycją, wystąpi zdobywca nagrody przyznanej przez widzów w ubiegłorocznej edycji plebiscytu – aktor Teatru Kameralnego Michał Janicki w zwycięskim spektaklu „Raz gdy chciałem być…”. ©℗

Zapraszamy więc do głosowania! Przedstawiamy dwie listy – spektakli i aktorek/aktorów nominowanych do naszej teatralnej nagrody pn. Bursztynowy Pierścień. Obok każdego tytułu i nazwiska podajemy tekst, który należy wpisać w treść SMS-a. Na aktorów i spektakle SMS-y wysyłamy pod numer 7248. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT-em. Uwaga! Na spektakle i aktorów zagłosujemy dwuetapowo: 13 listopada o godz. 12 zakończy się pierwszy etap, w którym zostaną wyłonieni finaliści (po 10 aktorów/aktorek oraz tyle samo spektakli).

Elżbieta KUBERA