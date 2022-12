Gala Bursztynowego Pierścienia. Nagrody wręczone, artyści uhonorowani

To był wyjątkowy wieczór w wyjątkowych wnętrzach z wyjątkowymi osobami. Twórcy zachodniomorskich teatrów wkroczyli w poniedziałek (5 bm.) po czerwonym dywanie do Willi Lentza, by na najmłodszej scenie Szczecina odebrać nagrody. A było ich aż siedem.

Przewodniczący jury Artur Daniel Liskowacki przypomniał, że plebiscyt Bursztynowego Pierścienia jest organizowany przez „Kurier Szczeciński” nieprzerwanie od 1965 r. Jego historia sięga jednak lat 60., lecz w początkowym okresie z powodu wydarzeń społeczno-politycznych w Polsce odbywał się on nieregularnie. Jednymi z pierwszych laureatów byli Maria Chwalibóg i Andrzej Kopiczyński. A jak było w edycji, która podsumowała sezon teatralny 2021/2022?

Głosami Czytelników przyznane zostały dwie nagrody. W kategorii najlepszy spektakl zwyciężył monodram Teatru Kameralnego w reżyserii i wykonaniu Michała Janickiego „Raz gdy chciałem być…”. W kategorii aktorka/aktor natomiast widzowie nagrodzili Olka Różanka za rolę w monodramie „Akompaniator” w reż. Zury Pirvelego sceny Willi Lentza.

Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Joanna Leszczyńska wręczyła statuetkę Bursztynowego Pierścienia autorowi i aktorowi najlepszego spektaklu Michałowi Janickiemu, który dziękując, nie krył radości: – Dla aktora najważniejszy jest spektakl – powiedział. – Zapraszam więc państwa do Teatru Kameralnego.

Ubiegłoroczna laureatka Bursztynowego Pierścienia Olga Adamska wręczyła nagrodę dla osobowości scenicznej i estradowej za rolę w monodramie „Akompaniator”. Olek Różanek podczas odbierania Bursztynowego Pierścienia podkreślił wkład reżysera Zury Pirvelego w ostateczny kształt tego spektaklu oraz podziękował za oddane głosy.

Jury konkursu przyznało nagrody w tych samych kategoriach oraz doceniło dokonania znaczącego artysty, jak również zauważyło poczynania debiutanta. Werdyktem jurorów trzy nagrody – dwa Bursztynowe Pierścienie i Srebrna Ostroga – trafiły do artystów Teatru Współczesnego. Odebrał je dyrektor Mirosław Gawęda: dla najlepszego spektaklu pt. „Odlot” na podstawie dramatu Zenona Fajfera w reżyserii Anny Augustynowicz, dla najlepszej kreacji aktorskiej ubiegłego sezonu, którą stworzyła Ewa Sobiech w spektaklu „La Passionaria” występująca w roli Pasionarii 1, oraz dla nowej nadziei – Heleny Urbańskiej za mocne wejście na scenę Teatru Współczesnego. Dyrektor Gawęda przyznał, że teatr ma dziś do spełnienia ważną rolę. Dodał, że nagrodzony spektakl ubiegłego sezonu „Odlot” oparty na dramacie Zenona Fajfera zrodził się z idei słuchania. – To jest bardzo nagradzane przedstawienie. W innych miastach nas pytają: „Jak wy w tym Szczecinie możecie zrobić taki spektakl?” – przyznał. – Ideą komunikacji jest słuchanie siebie nawzajem i mam nadzieję, że to będzie kontynuowane.

Na ekranie pojawił się także dyrektor artystyczny Teatru Współczesnego Jakub Skrzywanek wprost z Krakowa, gdzie zespół uczestniczy w festiwalu „Boska Komedia”. Gratulował on artystom wyróżnień oraz prosił publiczność o wspieranie teatru.

Wielką Nagrodą Jury został uhonorowany Zdzisław Derebecki, wieloletni aktor oraz od 2007 r. dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie. – Za skuteczność, konsekwencję i odwagę w sprawowaniu dyrekcji Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – uzasadniał juror Daniel Źródlewski.

Dodał, że dzięki dyrektorowi w koszalińskim teatrze odbywa się Festiwal Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”, a fenomenalny zespół pokazuje spektakle o wysokim poziomie artystycznym takie jak „Jędrek” (o Andrzeju Lepperze) czy „Kora”. Zdzisław Derebecki podkreślił, że „Kurier Szczeciński”, choć z nazwy szczeciński, jest gazetą Pomorza Zachodniego, liczy więc, że ta nagroda wzmocni łączność między teatrami Szczecina i Koszalina, której dotąd trochę brakowało.

Specjalną nagrodę otrzymał także współorganizator wydarzenia – Willa Lentza – za stworzenie nowej sceny teatralnej w mieście. Nagrodę z rąk redaktora naczelnego „Kuriera Szczecińskiego” Romana Cieplińskiego odebrała dyrektor Jagoda Kimber. – To dla nas przyjemność i zaszczyt – powiedziała.

– Liczymy, że ta scena będzie tętnić życiem – wyraził życzenie Artur D. Liskowacki.

Uroczystość uświetniła swym występem Olga Adamska, która z towarzyszeniem akordeonu Romana Rydza bawiła i urzekała publiczność fragmentami spektaklu „My hrabiny nie płaczemy”, zwycięzcy ubiegłorocznej edycji plebiscytu Bursztynowy Pierścień. ©℗

Elżbieta KUBERA