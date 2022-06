Spacerem przez Frankfurt i Słubice

Frankfurt nad Odrą i Słubice tworzą razem stare miasto hanzeatyckie, którego początki sięgają roku 1253. Najciekawsze budowle to ratusz, Kościół Pokoju i Kościół św. Marii. Miasto Frankfurt i Słubice zapraszają w każdą pierwszą sobotę miesiąca od maja do października na zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Podczas spaceru przez dzielnicę europejską trwającego od półtorej do dwóch godzin goście mogą dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o historii Frankfurtu i Słubic, poznać jego mieszkańców i ofertę kulturalną. Oprowadzanie odbywa się w języku polskim i niemieckim. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie e-mailowo na adres tourismus@frankfurt-slubice.eu lub telefoniczne pod numerem: +49 335 61 00 800.