W dniu 25 czerwca 2022 r. nareszcie również po stronie niemieckiej oddany będzie do użytku most rowerowy Neurüdnitz – Siekierki. Przeprawa zostanie oficjalnie otwarta 3 września 2022 r. i od razu będzie można z niej korzystać.

Pierwotny most kolejowy został zbudowany pod koniec XIX wieku i należał do Pruskiej Kolei Wschodniej. Przez wiele lat most w Oderbruch koło Neurüdnitz-Siekierki był nieużywany, a teraz stanie się ważnym obiektem turystycznym. Dzięki zaangażowaniu lokalnych polityków po obu stronach Odry udało się przyspieszyć odbudowę obiektu – twierdzi Małgorzata Karwa burmistrz Cedyni w Polsce. Karsten Birkholz – dyrektor urzędu po stronie niemieckiej, również od ponad 10 lat prowadził kampanię na rzecz jego ponownego wykorzystania. Most znajdujący się w tym miejscu zbliża do siebie dwa regiony położone po obu stronach Odry. Podobnej, stałej przeprawy przez Odrę nie ma aż do miejscowości Hohenwutzen oddalonej o 30 km w kierunku północnym i Küstrin-Kietz położonej 40 km w kierunku południowym.

Pieniądze na remont mostu pochodziły głównie z funduszy strukturalnych UE. Środki finansowe przekazał również Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz partnerska gmina Cedynia. W sumie projekt „Europabrücke” kosztował prawie trzy miliony euro, które wykorzystano m.in. na oczyszczenie stalowej konstrukcji mostu i pomalowanie go nową warstwą farby. Już w ubiegłym roku otwarto polską stronę mostu rowerowego wraz z platformą widokową. Z powodu trudności budowlanych i zagnieżdżenia się na filarze mostu objętych ścisłą ochroną sów puchaczy jego otwarcie po stronie niemieckiej się opóźniło. Dla ptaków przygotowano obecnie 10 specjalnych stanowisk lęgowych po polskiej stronie, skąd mogą spokojnie obserwować ruch rowerowy po obu stronach granicy i wszystko, co dzieje się na 700-metrowym moście. Według Karstena Birkholza – dyrektora biura Barnim-Oderbruch – nowy most rowerowy jest „centralnym elementem łączącym różne długie trasy rowerowe”, takie jak ta ze Szczecina do Berlina. Ciekawe są również krótsze lokalne trasy, jak na przykład ta do Gozdowic, z możliwością powrotu do Niemiec promem samochodowym w Güstebieser Loose.

Po wjechaniu z Polski na stronę niemiecką dociera się do regionu Oderbruch, który niedawno otrzymał Znak Dziedzictwa Europejskiego. Do wyróżnienia tego kwalifikowane są miejsca, które symbolizują i kultywują we wzorcowy sposób historię i ideały Europy oraz swoimi działaniami przyczyniają się do zjednoczenia Unii Europejskiej. Do tej pory ten znak dziedzictwa przyznano 6 obiektom kultury w Niemczech. Od 28 kwietnia 2022 r. Region Oderbruch jest pierwszym obszarem cennym pod względem krajobrazu i kultury, który został włączony do grona wyróżnionych projektów.

Nagroda ta jest również dowodem na to, że Oderbruch trafia na pierwsze strony gazet nie tylko z informacjami o powodziach, ale jest także miejscem pełnym historii, kultury i ciekawostek przyrodniczych.