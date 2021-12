Pojezierze Łużyckie zimą

Na południu Brandenburgii leżą Łużyce – byłe zagłębie węglowe, gdzie obecnie wydobywa się jeszcze jego niewielkie ilości, a nieczynne pokopalniane wyrobiska zamieniono w jeziora. Od 2000 roku powstało ich ponad 20, dzięki czemu Pojezierze Łużyckie jest najmłodszym obszarem wypoczynkowym w Brandenburgii i największym sztucznym krajobrazem jeziornym w Europie.

Zardzewiały gwóźdź

Wieża widokowa nad jeziorem Sedlitz wykonana jest ze stali marki Corten i wznosi się na wysokość 30 metrów. Rdzawo-czerwona patyna budowli nawiązuje do przemysłowej historii Pojezierza Łużyckiego i stalowych urządzeń górniczych. Swoją nazwę zawdzięcza pomysłowości okolicznych mieszkańców. Od chwili otwarcia Międzynarodowej Wystawy Budowlanej (IBA) Fürst-Pückler-Land w 2008 roku z platformy widokowej można podziwiać panoramę całego Pojezierza.

Zamek i twierdza Senftenberg

W starym kompleksie twierdzy Senftenberg, która niegdyś służyła jako saksoński bastion chroniący przed Brandenburczykami, mieści się dziś muzeum zamkowe, które zaprasza zwiedzających w niezwykłą podróż po regionie. Kompleks budowli został zbudowany w XVI wieku na fundamentach średniowiecznego zamku. Jest to jedyna zachowana w Niemczech fortyfikacja otoczona tak potężnym murem ziemnym. W trakcie zwiedzania twierdzy można zobaczyć tajne przejścia, wieżę prochową oraz przemyślnie zaplanowany system wejść do fortecy.

Nocleg z widokiem na jezioro

Położony w doskonałej lokalizacji Hotel Strandhotel to 3-gwiazdkowy obiekt klasy superior, który zapewnia swoim gościom przepiękne widoki na jezioro Senftenberg. Warto tu przenocować i zasypiając tuż przy wodzie słuchać szumu fal. Z ogrodu zimowego można w komfortowych warunkach podziwiać jezioro nawet w chłodne pory roku. Oprócz położenia bezpośrednio nad jeziorem zaletą hotelu jest to, że od portu miejskiego i centrum miasta dzieli go tylko krótki spacer. Informacje o Pojezierzu Łużyckim można znaleźć na stronie www.lausitzerseenland.de, a wskazówki dotyczące zakwaterowania i zimowe promocje cenowe na stronie

