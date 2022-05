Poczdam – podróż po Europie

Pomarańczarnie, Pelmeni, Sinterklaas – to właśnie europejski styl życia charakteryzuje krajobraz Poczdamu i jego tradycje. W ciągu zaledwie kilku minut można przejechać rowerem z Dzielnicy Holenderskiej do zbudowanego w angielskim stylu wiejskim pałacu Cecilienhof lub z dzielnicy czeskich tkaczy w Babelsbergu do romantycznych domów szwajcarskich w Klein Glienicke. Zapach owoców granatu w Ogrodzie Sycylijskim sprawia, że zaczynasz marzyć o Włoszech, a ceglana czerwień Dzielnicy Holenderskiej przypomina Ci o Amsterdamie, po chwili jesteś w baśniowym klimacie rosyjskiej kolonii Aleksandrowka. Wizyta w Poczdamie to jak podróż po Europie.

