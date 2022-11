Nadchodzą święta!

Poczdam i Spreewald przygotowały dla odwiedzających specjalne przedświąteczne atrakcje.

Oranżerie, pielmieni i Sinterklaas – to jedne z wielu elementów, które opisują klimat miasta w Poczdamie i jego tradycje. Z biegiem czasu do tego miasta – rezydencji dynastii Hohenzollernów przybywali ludzie z całej Europy, a wraz z nimi ich architektura i kultura. Zwłaszcza podczas okresu adwentu w całym mieście można odczuć różnorodne wpływy europejskie. To czas, kiedy wyroby rzemieślnicze z Czech spotykają się z fińskim grzańcem, a niderlandzki Sinterklaas z magią polskiego Gwiazdora.

Od 21 listopada do 29 grudnia 2022 roku na Bassinplatz i Luisenplatz odbywa się jarmark Błękitny Blask Świateł. Ponadto w dniach 25-27 listopada i 2-4 grudnia w historycznej dzielnicy tkaczy w Poczdamie-Babelsbergu turyści i mieszkańcy mogą wziąć udział w Czeskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Król Fryderyk II kazał wybudować tę dzielnicę domów jako miejsce schronienia dla protestanckich tkaczy z Czech. Rzemieślnicy, handlarze, artyści i karczmarze zaprezentują czeskie tradycje na Placu Tkaczy. W pierwszy weekend adwentu szczególnie najmłodsi goście będą mogli cieszyć się odwiedzinami Kryształowej Wróżki z Czech, a zespoły muzyczne z tego kraju zadbają przez wszystkie sześć dni o dobrą świąteczną atmosferę w prawdziwie czeskim stylu.

W historycznym centrum Poczdamu, w dniach 2-4 grudnia kontynuowana będzie także tradycja Polskiego Jarmarku Gwiazdkowego. Na terenie dziedzińca zabytkowej powozowni (Kutschstallhof) oraz Neuer Markt można będzie doświadczyć wyjątkowo nastrojowej atmosfery. Artyści i rzemieślnicy z Polski będą sprzedawać swoje fantazyjne, ręcznie wykonane dzieła, a dzięki bogatej ofercie słodkich i pikantnych polskich specjałów będzie to również prawdziwa kulinarna rozkosz. Nie zabraknie także programu kulturalnego: niemieckie i polskie grupy muzyczne oraz teatralne zadbają o urozmaicony program Festiwalu Gwiazd, który będzie towarzyszył temu weekendowi targowemu.

Poza samym Poczdamem warto odwiedzić, odbywający się w pierwsze dwa weekendy adwentu, Gwiazdkowy Jarmark Spreewaldu. W Wielkim Porcie Spreewaldzkim w Lübbenau – najstarszym punkcie startowym rejsów po Spreewaldzie – „prawdziwy” kapitan wita gości na morskim jarmarku świątecznym. Można będzie się tutaj przejść po kramach i stoiskach portowego kiermaszu, spróbować wędzonej ryby, świątecznych naleśników i mocnego grogu, a przy okazji kupić kilka drobiazgów na świąteczne prezenty. Goście owinięci w ciepłe wełniane koce będą mogli wyruszyć z portu w Spreewaldzie na zimową wycieczkę statkiem do skansenu w Lehde. Spokój szprewaldzkiej przyrody w stanie zimowego uśpienia to coś wyjątkowego. W zabytkowych gospodarstwach skansenu Lehde będzie można poznać historie, tradycje i zwyczaje związane z okresem Bożego Narodzenia na Łużycach, zajrzeć do pięknie oświetlonych izb mieszkalnych, a na straganach skosztować regionalnych przysmaków. Spacerując po targu rzemieślników warto spotkać „Bescherkind”, czyli łużyckie Dzieciątko Jezus, a dzięki temu zapewnić sobie szczęście i błogosławieństwo na cały nowy rok. Powrót do portu Grosse Spreewaldhafen to ponownie romantyczny spływ łodzią.

www.brandenburg-tourism.com