Zima w Brandenburgii

Każdy, kto chce spędzić jesienią i zimą (przedłużony) weekend w Brandenburgii, powinien zajrzeć na stronę www.winterliches-brandenburg.de, gdzie znajdzie bogatą ofertę hoteli i domów wakacyjnych. W portalu zamieszczonych jest również wiele wskazówek (w języku niemieckim) dotyczących basenów termalnych oraz obiektów spa i wellness. Porada: wspaniały dzień w Bad Saarow – można tu dojechać również pociągiem, na przykład z Berlina. W Bad Saarow wyjątkowa mieszanka eleganckich willi, rozległych parków, świeżego powietrza nad przepięknym jeziorem Scharmützelsee tworzy liczne możliwości relaksu i odpoczynku. Niewielkie odległości pomiędzy poszczególnymi atrakcjami, łatwy dojazd i wysoki poziom komfortu zachęcają do spędzenia tu krótkiego urlopu. Zakupy w Kurpark Kolonaden, uczta w restauracji Freilich am See, możliwość wygrzania się w termach Bad Saarow, a do tego spacer nad jeziorem – czyli doskonała odskocznia od codzienności.