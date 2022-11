Nowy Jork i Everglades z BER

Amerykański styl życia zaczyna się już na lotnisku Berlin-Brandenburg (BER). Startują stąd bezpośrednie loty do USA – do Nowego Jorku i Fort Lauderdale – bramy do oszałamiających przyrodą terenów Everglades. Obowiązkowym przystankiem w Nowym Jorku jest Times Square, szczególnie wieczorem, kiedy migające światła billboardów potwierdzają każdą stereotypową opinię o tym mieście. Stąd już tylko kilka przecznic na Broadway, gdzie światła teatralne lśnią dużo większym blaskiem niż na innych scenach całego świata. Będąc na miejscu, warto wspiąć się przynajmniej na jeden z wielu drapaczy chmur – Empire State Building, Top of the Rock w Rockefeller Center czy The Edge w Hudson Yards (www.edgenyc.com). Na setnym piętrze znajduje się najwyższy otwarty taras widokowy Nowego Jorku i całej zachodniej półkuli. Ma on – uwaga – szklaną podłogę!

Turyści, którzy polecą do Fort Lauderdale, będą mogli cieszyć się wakacjami pełnymi przygód w otoczeniu przyrody. Koniecznie trzeba tu popływać na łodziach motorowych w tzw. „Wenecji Ameryki” i odkryć przynajmniej część z liczących 300 mil żeglownych śródlądowych dróg wodnych w Fort Lauderdale. Nieco spokojniej jest już w licznych rezerwatach przyrody tego regionu, zwłaszcza w Everglades. Ich dzikie piękno stanowi prawie dwie trzecie całkowitej powierzchni większego obszaru Fort Lauderdale. Potężny ekosystem oferuje szerokie możliwości eksploracji przyrody i obserwacji żyjących tu rzadkich zwierząt, takich jak: delfiny, pantery i aligatory.

Obie destynacje (Nowy Jork i Fort Lauderdale) dostępne z lotniska Berlin Brandenburg BER oferują wiele ciekawych atrakcji na wakacyjne wyjazdy – jak dobrze, że są połączone bezpośrednimi lotami.

Z lotniska BER linia United lata codziennie do New York Newark, a linie Norse Atlantic Airways latają codziennie do New York JFK, zaś według zimowego rozkładu lotów (od 30.10.2022) trzy razy w tygodniu. Od maja 2023 r. linie lotnicze Delta Air Lines będą obsługiwały codziennie połączenia do Nowego Jorku JFK.

Z BER samoloty linii Norse od 7 grudnia będą latały trzy razy w tygodniu do Fort Lauderdale.

Informacje o połączeniach, możliwościach dojazdu na lotnisko oraz przylotach i odlotach w BER: ber.berlin-airport.de/pl

Więcej informacji także na stronach: www.nycgo.com oraz www.visitlauderdale.com