Na wodach Brandenburgii

Zanurzenie wioseł, chlapnięcie kropel wody, delikatne kołysanie fal… Na zachód od Odry, u naszych sąsiadów, jest mnóstwo jezior i rzek, które idealnie nadają się na krótkie wakacje na wodzie. „Treibholz” – czyli dryfujące drewno – to działająca w Lychen wypożyczalnia kajaków i łodzi typu canoe, która oferuje jedno- i kilkudniowe spływy po lokalnych szlakach wodnych. „Goście szczególnie lubią okrężne trasy prowadzące po jeziorach Lychener”, mówi Anke Betzien, pracownica „Treibholz”. W szczycie sezonu konieczna jest wcześniejsza rezerwacja. „Przy ładnej pogodzie podwórze naszej wypożyczalni szybko zapełnia się amatorami sportów wodnych i raz dwa wszystkie łodzie odpływają!”

Zmienna pogoda jest w tym roku wyzwaniem dla Stacji Rowerów i Kajaków w Prenzlau. Oferta tej wypożyczalni to jednodniowe i kilkudniowe wycieczki po jeziorach regionu Ucker. „Bariery językowe nie są dla nas problemem. Naszym gościom oferujemy po prostu fachową opiekę wytrawnych wodniaków” – mówi wprost Andreas Knoll, kierownik stacji. Nowością jest połączenie możliwości wypożyczenia rowerów i kajaków z noclegiem. Jednego dnia okolicę można poznawać poruszając się rowerem po lądzie, a drugiego z perspektywy kajaku pływając wodnymi szlakami. „Taka formuła cieszy się dużym zainteresowaniem i chcemy to jeszcze rozbudować. Do tej pory nikomu nie musieliśmy odmówić, ale zalecam wcześniejsze rezerwacje. Ułatwia nam to też odpowiednie planowanie dostępności sprzętu” – dodaje Knoll.

Na południu Brandenburgii w Gubinie i w Senftenbergu działa „Expeditours”. W Gubinie goście mogą wybrać się na spływy pontonowe po Nysie. „Płynięcie z nurtem rzeki jest bardzo proste”- wyjaśnia Manuela Zahn. Ta atrakcja jest szczególnie popularna wśród rodzin z dziećmi, ponieważ pontony są jednym z najbardziej stabilnych i bezpiecznych środków transportu wodnego. „Kamizelki ratunkowe są u nas zawsze obowiązkowe” podkreśla Zahn. Na Jeziorze Senftenberger oferta wypożyczalni jest nieco bardziej rozbudowana, obejmuje: żaglówki, łódki z wiosłami i deski SUP, oczywiście dostępne są również kajaki i motorówki. Każdy, kto chce być pewien, że będzie mógł skorzystać ze sprzętu powinien dokonać uprzedniej rezerwacji – zwłaszcza w weekend.

Konieczność wcześniejszej rezerwacji w szczególności dotyczy pobytu na wodach Szprewaldu. Ten popularny wśród turystów region wymaga już większych umiejętności, przede wszystkim w kontaktach z wieloma innymi użytkownikami wodnych szlaków. „Specjalizujemy się w deskach typu SUP”, mówi Martin Fix – szef Stand up Paddling Burg w Szprewaldzie. „Obecnie są one bardzo popularne.” Podsumowując to wyraźnie widać, że pomimo niepewnej letniej pogody, jest duże zainteresowanie ofertami spędzania wolnego czasu na wodzie. Warto spróbować tych atrakcji, a dalsze inspiracje do tego, w jaki sposób to zrobić można znaleźć na stronie:

www.brandenburg-tourism.com