Brandenburskie miasta nad rzekami

Jeziora Heiliger See, Jungfernsee, Templiner See – witamy w Poczdamie, stolicy Brandenburgii położonej nad Hawelą. „Beztroski” – „Sanssouci” to nazwa najsłynniejszego pałacu Poczdamu. Beztrosko – tak właśnie można się poczuć także w wielu innych miejscach tego miasta: w rozległych parkach, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, czy w tętniącym życiem centrum, gdzie wspaniałe barokowe fasady budynków wznoszą się tuż obok zachęcających do zwiedzania podwórzy i dziedzińców. Międzynarodowa sztuka miesza się tutaj z lokalną kulturą i sztuką uliczną.

W pałacu Cecilienhof lub na moście Glienicke można podążać śladami najnowszej historii Niemiec, a nad Hawelą zwolnić tempo i aktywnie odpocząć: żeglując, wiosłując lub pływając motorówką. Rzeka zaprasza do eksploracji miasta z powierzchni wody, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na Poczdam i jego pałacowy krajobraz.

www.potsdam-tourism.com

Podążając dalej wzdłuż Haweli, docieramy do miasta Brandenburg an der Havel, gdzie rzeka wraz ze swoimi dopływami łączy trzy historyczne miasta wyspiarskie. Najstarsze z nich to Dominsel – centrum osadnicze o ponad 1000-letniej historii. Miasto to jest uważane za „bramę” do największego w Europie obszaru połączonych wód śródlądowych tworzących idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Amatorzy żeglugi mogą tu bez konieczności poprawy posiadania patentów wynajmować łodzie mieszkalne i pływać po jeziorach i kanałach tworzących wyjątkowy krajobraz Haweli. Nawet zabytkowe centrum miasta można zwiedzać z powierzchni wody. Brandenburg an der Havel jest trochę podobne do Poczdamu, z tym że zamiast wielu pałaców ma liczne kościoły. Będąc tutaj, warto również zwiedzić Państwowe Muzeum Archeologiczne i Muzeum Przemysłu.

www.erlebnis-brandenburg.de

Kolejnym miastem regionu położonym nad rzeką jest znajdujący się we wschodniej Brandenburgii Frankfurt nad Odrą. Historyczne budowle w stylu północnoniemieckiego gotyku ceglanego, takie jak ratusz, Kościół Pokoju (Friedenskirche) i Kościół Mariacki (Sankt Marienkirche) świadczą o jego randze jako starego miasta hanzeatyckiego. W dawnym biegu koryta rzeki obecnie płynie Stara Odra i znajduje się Port Zimowy. Z Holzmarkt w centrum miasta można podziwiać widok na Wyspę Ziegenwerder (Kozi Ostrów) z jej ostrogami brzegowymi i łąkami zalewowymi. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści są zawsze pod wrażeniem widoku panoramy brzegów rzeki i polderów zalewowych położonych naprzeciwko Słubic, które wraz z Frankfurtem tworzą europejskie dwumiasto. Frankfurt nad Odrą ma bogatą ofertę kulturalną: dysponuje trzema muzeami, trzema teatrami, salą koncertową, a swoje siedziby mają tutaj Brandenburska Orkiestra Państwowa oraz Uniwersytet Europejski Viadrina.

www.frankfurt-slubice.eu/pl

Na południu Brandenburgii, nad rzeką Sprewą, położone jest Cottbus. To uniwersyteckie miasto jest swoistym centrum Łużyc, regionu, który zmiany strukturalne przekształciły z zagłębia węglowego w nowoczesny ośrodek przemysłu energetycznego i medycznego. Cottbus, założone w XII wieku, jest drugim co do wielkości miastem Brandenburgii. Popularna trasa zwiedzania prowadzi z centrum miasta, przez Goethepark, Eliaspark, Spreeauenpark, Tierpark i dalej do Parku Branitzer – zaprojektowanego przez samego księcia Pücklera. Na terenie parku znajduje się Pałac Branitz i oryginalny grobowiec księcia – budowla w kształcie piramidy. Cottbus to także doskonały punkt startowy do zwiedzania pobliskiego Spreewaldu.

www.cottbus.de/pl