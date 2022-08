Noc Pałaców w Poczdamie

Poczdamska Noc Pałaców odbędzie się w dniach od 16 do 17 sierpnia. W tym roku motto imprezy to „Una Notte Italiana“ („Włoska Noc”). Inspirowane włoskim stylem budowle tego wyjątkowego parku i zabytkowe pałace kompleksu Sanssouci należące do światowego dziedzictwa kultury zostaną przepięknie podświetlone za pomocą wyjątkowych instalacji świetlnych. Przygotowano także bogaty program kulturalny: commedię dell’arte, wspaniałe maski i kostiumy, wenecką gondolę z włoską muzyką graną na żywo pływającą po stawie Maschinen w pobliżu Rzymskich Łaźni. Ponadto na gości czeka wiele innych widowisk artystycznych – jak chociażby specjalny pokaz świateł i laserów z muzycznym podkładem, organizowany dwukrotnie każdego wieczora. Wszystko to tworzy doskonałą okazję do spaceru pełnego wrażeń i dobrej zabawy.

www.potsdamer-schloessernacht.de/en