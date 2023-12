69. Plebiscyt Sportowy „Kuriera Szczecińskiego”. Wkrótce koniec głosowania!

Na plebiscytowej Gali Mistrzów Sportu spotkamy się podobnie jak przed rokiem w gościnnych progach Hanzy Tower. Fot. Ryszard PAKIESER

W 69. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego w 2023 roku, głosowanie SMS-owe zakończy się dopiero o północy z niedzieli na poniedziałek (papierowych kuponów nie przyjmujemy już od tygodnia), więc jeszcze sporo może się zdarzyć...

Regulamin plebiscytu

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka w 2023 roku musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: mistrzostw świata albo Europy lub w Pucharze Świata. Plebiscytową przepustką było także zdobycie medalu mistrzostw Polski. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w rywalizacji najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria. Wśród nominowanych znalazło się 26 zawodników oraz jedna para (małżeństwo, które wspólnie wywalczyło mistrzostwo Polski w sportach motorowodnych) oraz 13 trenerów. Łącznie mamy więc 40 pozycji do głosowania, ale 41 pretendentów.

Poniżej prezentujemy pretendentów, którzy spełnili regulaminowe wymagania. Zawodnikom miejsca na liście nadaliśmy zgodnie z literami alfabetu, a szkoleniowców także uszeregowaliśmy alfabetycznie.

ZAWODNICY

1. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard) zapasy

2. Wahan Biczachczjan (Pogoń Szczecin) piłka nożna

3. Maciej Bielecki (GK Piast Szczecin) kolarstwo

4. Wiktoria Chołuj (AKS Białogard) zapasy

5. Zac Cuthbertson (King Szczecin) koszykówka

6. Konrad Czerniak (MKP Szczecin) pływanie

7. Patryk Dublinowski (AKS Białogard) zapasy

8. Katarzyna Duda (AZS Szczecin) wioślarstwo

9. Marta i Krzysztof Gockowscy (Ślizg Szczecin) sporty motorowodne

10. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) piłka nożna

11. Wiktoria Guść (MKP Szczecin) pływanie

12. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin) lekkoatletyka

13. Paulina Kaczyńska (Pomorze Stargard) lekkoatletyka

14. Marlena Karwacka (Ziemia Darłowska) kolarstwo

15. Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police) siatkówka

16. Tadeusz Kubiak (SEJK Pogoń Szczecin) żeglarstwo

17. Piotr Lisek (OSoT Szczecin) lekkoatletyka

18. Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police) siatkówka

19. Andrzej Mazurczak (King Szczecin) koszykówka

20. Adam Nowicki (MKL Szczecin) lekkoatletyka

21. Natalia Oleszkiewicz (Pogoń Szczecin) piłka nożna

22. Małgorzata Roszatycka (SGA MKS Pogoń Szczecin) gimnastyka artystyczna

23. Natalia Sadowska (Admirał PC Best Szczecin) warcaby

24. Nikola Seremak (GK Piast Szczecin) kolarstwo

25. Kacper Sieradzan (Wiskord Szczecin) kajakarstwo

26. Maria Taczek (AZS Szczecin) wioślarstwo

27. Marcin Zieliński (H2O Szczecin) sporty motorowodne

TRENERZY

31. Marcin Adamów (Ziemia Darłowska) kolarstwo

32. Mirosław Drozd (MKP Szczecin) pływanie

33. Robert Dymkowski (Pogoń Szczecin) piłka nożna

34. Jens Gustafsson (Pogoń Szczecin) piłka nożna

35. Cezary Jastreb (AKS Białogard) zapasy

36. Oskar Krupecki (MKP Szczecin) pływanie

37. Zbigniew Krzysiek (Pomorze Stargard) lekkoatletyka

38. Piotr Kula (AZS Szczecin) wioślarstwo

39. Arkadiusz Miłoszewski (King Szczecin) koszykówka

40. Robert Siluk (SEJK Pogoń Szczecin) żeglarstwo

41. Marcin Szczepański (OSoT Szczecin) lekkoatletyka

42. Piotr Szczeszek (Wiskord Szczecin) kajakarstwo

43. Damian Zieliński (GK Piast Szczecin) kolarstwo

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy do niedzieli 17 grudni (do godz. 24). Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Każdy głos na zawodnika (zawodników, w przypadku pary motorowodniaków) wart jest 6 punktów, a głos na trenera wzbogaca go o 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em). Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca wysyłają na nr 72601 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika, natomiast na trenera na numer 7248. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 72601 lub 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy dzwonić do redakcji na numer telefonu: 506-453-685 w dni powszednie w godz. 9-14. ©℗

(mij)