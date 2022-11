W cieniu mistrzostw

Nasz plebiscyt rozkręca się podobnie jak piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze, a po pierwszych kuponach, tak jak po pierwszych meczach, trudno jeszcze prognozować o końcowych rezultatach. Zamieszczamy już piąty kupon do głosowania w 68. Plebiscycie Sportowym „Kuriera Szczecińskiego” na 10 najlepszych sportowców i 3 trenerów województwa zachodniopomorskiego, które zakończy się w niedzielę 11 grudnia o północy.

W gronie pretendentów jest 25 zawodników, ale są tylko 24 pozycje do głosowania, a to dlatego, że małżeństwo motorowodniaków startuje w naszej zabawie wspólnie pod jednym numerem. W szranki rywalizacji staje też 13 trenerów. Listę kandydatów, którą podaliśmy alfabetycznie, zatwierdziła kapituła złożona z przedstawicieli naszej redakcji oraz środowiska sportowego miasta i województwa.

Regulamin

Aby znaleźć się na liście kandydatów w sportach indywidualnych, zawodnik lub zawodniczka musieli zdobyć medal w wyczynowej rywalizacji seniorów podczas: igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, Europy lub Polski, albo w Pucharze Świata. W sportach drużynowych (jest preferencja, bo gry zespołowe są najpopularniejsze wśród kibiców) plebiscytową przepustką było powołanie do reprezentacji kraju lub znacząca pozycja w drużynie najwyższej klasy rozgrywkowej. Trenerzy mogli znaleźć się na liście, jeśli ich podopieczni spełnili wyżej wymienione kryteria.

Osiągnięcia kandydatów

Przedstawimy teraz w telegraficznym skrócie osiągnięcia naszych bohaterów. Zbigniew Baranowski to wicemistrz Europy i mistrz Polski. Jovana Brakočević-Canzian to mistrzyni Polski, a w grupie Ligi Mistrzyń miała II miejsce. Patryk Dobek to mistrz kraju. Marta i Krzysztof Gockowscy to mistrzowie Polski. Kamil Grosicki to brązowy medalista PKO BP Ekstraklasy, reprezentant Polski na mistrzostwa świata i wywalczył awans do II rundy Ligi Konferencji Europy. Monika Jackiewicz to brązowa medalistka mistrzostw Europy w drużynie i mistrzyni kraju. Martyna Jancelewicz to wicemistrzyni Europy i młodzieżowa mistrzyni Europy. Filip Jarota to mistrz Polski. Marlena Karwacka to brązowa medalistka mistrzostw Europy i mistrzyni kraju. Agnieszka Korneluk to reprezentantka Polski w mistrzostwach świata, mistrzyni Polski, a w grupie Ligi Mistrzyń miała II miejsce. Piotr Lisek to mistrz kraju. Mateusz Łęgowski to brązowy medalista PKO BP Ekstraklasy, reprezentant szerokiej kadry Polski przed mistrzostwami świata i wywalczył awans do II rundy Ligi Konferencji Europy. Filip Matczak dotarł do ćwierćfinału Energa Basket Ligi, był w szerokiej kadrze przed mistrzostwami Europy. Karol Ostrowski to mistrz Polski. Michał Rozmys to mistrz kraju. Natalia Sadowska to mistrzyni Europy i Polski oraz zdobywczyni Pucharu Świata, a także aktywna i błyskawiczna mistrzyni Europy oraz brązowa medalistka błyskawicznych mistrzostw świata. Nikola Sibiak to brązowa medalistka mistrzostw Europy i mistrzyni kraju. Przemysław Słowikowski to brązowy medalista mistrzostw Europy w sztafecie, wicemistrz kraju i halowy wicemistrz Polski. Maria Stenzel to reprezentantka Polski w mistrzostwach świata, mistrzyni Polski, a w grupie Ligi Mistrzyń miała II miejsce. Patrycja Szelągiewicz to mistrzyni kraju. Nikola Wielowska to brązowa medalistka mistrzostw Europy i mistrzyni kraju. Elżbieta Wójcik to wicemistrzyni Europy. Filip Zaborowski to mistrz Polski. Marcin Zieliński to wicemistrz świata.

Wysyłanie kuponów

Każdy Czytelnik może wysłać dowolną liczbę kuponów, ale wypełnić na nich trzeba wszystkie 13 miejsc. Kupon musi być wycięty z oryginalnego wydania „Kuriera”. Nieważne będą kupony błędnie albo niecałkowicie wypełnione lub takie, na których znajdą się nazwiska osób spoza listy pretendentów.

W głosowaniu kuponowym numery na liście przy nazwiskach pretendentów prosimy pomijać. Kupony należy nadsyłać do 11 grudnia pod adresem: Redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, 70-550 Szczecin, pl. Hołdu Pruskiego 8, z dopiskiem na kopercie „Plebiscyt sportowy” (decyduje data stempla pocztowego). Do redakcyjnej skrzynki na budynku „Kuriera” można je wrzucać także do godz. 24 dnia 11 grudnia.

Wysyłanie SMS-ów

Typowania za pomocą SMS-ów przyjmujemy do godz. 24 dnia 11 grudnia. Każdy zawodnik i trener ma przypisany na liście pretendentów indywidualny numer. Każdy głos na zawodnika (zawodników) wart jest 6 punktów, a na trenera 2 punkty. Koszt jednego SMS-a to 2,46 zł (z VAT-em).

Osoby chcące głosować za pomocą SMS-ów na sportowca wysyłają na nr 72601 wiadomość o treści: PS. wraz z dwucyfrowym numerem wybranego zawodnika, natomiast na trenera na numer 7248. Hasło PS. należy pisać w ciągu, a numer zawodnika lub trenera wpisujemy bezpośrednio za kropką.

Przykładowa wiadomość to powiedzmy PS.99 wysyłana na nr 72601 lub 7248. Po każdym poprawnie wysłanym SMS-ie otrzymają Państwo potwierdzenie przyjęcia. W razie problemów technicznych prosimy dzwonić do redakcji na numer telefonu: 91 44-29-160 w godz. 10-15. ©℗

(mij)

LISTA KANDYDATÓW

ZAWODNICY

01. Zbigniew Baranowski (AKS Białogard), zapasy

02. Jovana Brakočević-Canzian (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

03. Patryk Dobek (MKL Szczecin), lekkoatletyka

04. Marta i Krzysztof Gockowscy (SKMiNW Ślizg Szczecin), sporty motorowodne

05. Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), piłka nożna

06. Monika Jackiewicz (MKL Szczecin), lekkoatletyka

07. Martyna Jancelewicz (Taurus Goleniów), boks

08. Filip Jarota (Squash Zone Club) squash

09. Marlena Karwacka (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

10. Agnieszka Korneluk (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

11. Piotr Lisek (OSoT Szczecin), lekkoatletyka

12. Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), piłka nożna

13. Filip Matczak (King Szczecin), koszykówka

14. Karol Ostrowski (MKP Szczecin), pływanie

15. Michał Rozmys (Barnim Goleniów), lekkoatletyka

16. Natalia Sadowska (Admirał Pcbest Szczecin), warcaby

17. Nikola Sibiak (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

18. Przemysław Słowikowski (MKL Szczecin), lekkoatletyka

19. Maria Stenzel (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

20. Patrycja Szelągiewicz (Bodaikan Szczecin), karate

21. Nikola Wielowska (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

22. Elżbieta Wójcik (KB Karlino), boks

23. Filip Zaborowski (MKP Szczecin), pływanie

24. Marcin Zieliński (H2O Szczecin), sporty motorowodne

TRENERZY

31. Marcin Adamus (KK Lark Ziemia Darłowska), kolarstwo

32. Remigiusz Gajewski (Taurus Goleniów), boks

33. Jens Gustafsson (Pogoń Szczecin), piłka nożna

34. Cezary Jastreb (AKS Białogard), zapasy

35. Piotr Juszczak (Bodaikan Szczecin), karate

36. Hakob Karapetyan (KB Karlino), boks

37. Jacek Kostrzeba (Barnim Goleniów) lekkoatletyka

38. Krzysztof Kotuła (MKL Szczecin), lekkoatletyka

39. Oskar Krupecki (MKP Szczecin), pływanie

40. Marek Mierzwiński (Grupa Azoty Chemik Police), siatkówka

41. Artur Olejarz (MKL Szczecin), lekkoatletyka

42. Marcin Szopa (Squash Zone Club) squash

43. Andrzej Zieliński (H2O Szczecin), sporty motorowodne