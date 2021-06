Zapisane w „Kurierze” (5-22.07.1955)

Ceny truskawek i czereśni

Dlaczego truskawki i czereśnie są w Szczecinie droższe niż w innych miastach. Np. w Warszawie truskawki kosztują 10 do 12,50 zł za kilogram, a czereśnie 8 do 11 zł, na Śląsku czereśnie są po 6 do 8 zł, a w Poznaniu 9 do 10 zł. W Szczecinie truskawki są po 13 i 24 zł, czereśnie po 11 i 16 zł. Ceny niższe obowiązują w handlu uspołecznionym, wyższych żądają handlarze prywatni.

Truskawki są jeszcze drogie, gdyż sprowadzamy je z innych województw. Z chwilą gdy dojrzeją truskawki tutejsze, cena ich spadnie.

Wydział Handlu Prezydium MRN powinien zwrócić uwagę na prywatnych sprzedawców owoców. Konsument nie może zorientować się, który wózek jest PSS, a który prywatny, gdyż oba wyglądają jednakowo. Przy okazji należałoby także sprawdzić źródła zakupu przez sprzedawców prywatnych. Ponieważ owoce na wielu wózkach prywatnych są zupełnie te same co na wózkach PSS – zachodzi podejrzenie czy owoce te nie „przeciekają” przypadkiem z handlu uspołecznionego.

„Kurier Szczeciński” z dnia 5 lipca 1955 r.

Wczoraj otwarto regularną linię komunikacyjną między Szczecinem i Magdeburgiem

Wczoraj przed południem wyruszył pierwszy pociąg barek Odrą do Magdeburga. Skład pięciu barek szczecińskich, załadowanych rudą apatytową prowadzi niemiecki holownik „Sura” pod kierownictwem kapitana Burde. Pociąg ten rozpoczął regularną komunikację między Szczecinem a Magdeburgiem i Dreznem na trasie wynoszącej 350 km. Barki polskie, po wyładowaniu towaru w Niemczech, zostaną powtórnie załadowane i przywiozą towar przez Szczecin i Zalew do Stralsundu.

Na barkach szczecińskich jadą sternicy i bosmanowie z całymi rodzinami, jak to jest w zwyczaju wodniaków. Wyposażenie barek jest dobre. W jednej z kajut urządzono świetlicę, w której znajduje się także biblioteka z dużym księgozbiorem. Nie brak również książek, gier i zabawek dla dzieci, które mieszkają wraz z rodzicami na barkach.

„Kurier Szczeciński” z dnia 16 lipca 1955 r.

Pierwszy tramwaj ruszył nową linią

Szczeciniacy dotrzymali słowa. Wczoraj o godzinie 16 budowaną od kilku tygodni wysiłkiem całego społeczeństwa nową linią tramwajową na Głębokie ruszył pierwszy tramwaj owacyjnie witany przez ludność, zgromadzoną wzdłuż trasy. Głębokie przybliżone zostało do Śródmieścia. (…)

Rozbudowa sieci tramwajowej w naszym mieście nakreślona programem wyborczym Frontu Narodowego nie kończy się oczywiście na „jedynce”. Od 1 sierpnia rozpoczynamy prace przy przedłużaniu trasy „ósemki”. Przedłużona trasa biegnąć będzie ulicami Ku Słońcu (od obecnego końcowego przystanku), Kwiatową, Jasną i znowu Ku Słońcu. Problem komunikacji dla mieszkańców Gumieniec zostanie rozwiązany.

Jesteśmy pewni, że szczeciniacy, którzy tak dobrze pomagali przy budowie „jedynki”, w sierpniu też nie zawiodą. „Po jedynce kolej na ósemkę” – tak brzmi hasło budowniczych nowej linii. Mieszkańcy Gumieniec na gwiazdkę powiozą podarunki dla swoich dzieci nową linią.

„Kurier Szczeciński” z dnia 22 lipca 1955 r.