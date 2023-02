Zgłoś swoją miejscowość do programu Pracownie Orange. Zyskaj wsparcie w rozwoju działań lokalnych

Fundacja Orange wspiera mieszkańców mniejszych miejscowości w rozwoju lokalnych działań społecznych. Do 30 kwietnia trwa nabór zgłoszeń do nowej edycji programu Pracownie Orange. To szansa dla miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców na zyskanie multimedialnej świetlicy wyposażonej w nowoczesny sprzęt oraz na wsparcie w jej prowadzeniu tak, aby służyła im jak najlepiej. Udział w programie jest bezpłatny.

Jak pokazują dane CBOS, skala działań społecznikowskich w 2021 roku obejmuje 45% dorosłych Polaków.[1] Angażują się w prace organizacji obywatelskich, a także na rzecz społeczności lokalnych i osób potrzebujących. 60% ma doświadczenie nieodpłatnej pracy na rzecz innych[2].

„Działanie na rzecz społeczności lokalnych to jeden z ważniejszych obszarów rozwoju społecznego w ogóle. W Fundacji Orange wspieramy aktywność w małych miastach i wsiach poprzez zakładanie i pomoc w prowadzeniu Pracowni Orange. W wielu miejscach stały się one >>sercem<< działania dla dobra wspólnego - miejscem spotkań, edukacji, nowoczesnych możliwości rozwoju dla mieszkańców w każdym wieku” – powiedział Konrad Ciesiołkiewicz, prezes Fundacji Orange.

Pracownie Orange w mniejszych miejscowościach

Od 2012 roku Fundacja założyła ponad 100 Pracowni. Każda społeczność, w której powstaje, może dostosować jej działania do swoich potrzeb i organizować inicjatywy, które najlepiej służą mieszkańcom.

„Pracownia Orange, stworzona w bulkowskiej bibliotece, stała się miejscem łączącym nowe technologie i tradycję. Realizujemy m.in. projekty edukacyjne, ekologiczne, cyfrowe dla różnych grup wiekowych. Dzięki różnorodności działań rozbudziliśmy wśród dzieci i młodzieży ciekawość świata, a seniorzy bardziej otworzyli się na świat cyfrowy. Stworzenie Pracowni Orange dało nam wszystkim możliwość dużego rozwoju” – mówi Natalia Maćkiewicz, liderka Pracowni Orange w Bulkowie.

Zgłoś miejscowość

Trwa nabór zgłoszeń do nowej edycji programu Pracownie Orange. Zgłaszać mogą się miejscowości do 40 tys. mieszkańców (z gmin, w których nie ma jeszcze Pracowni). Zyskać mogą multimedialne świetlice, które Fundacja wyposaży w darmowy, szybki internet, meble i sprzęty (m.in. komputery, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki 3d i zestawy robotów). Pracownie mogą powstać przy bibliotekach, domach kultury, szkołach, świetlicach, kołach gospodarzy i gospodyń wiejskich, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii lub też organizacjach pozarządowych.

Do powstania Pracowni niezbędni są lokalni liderzy i liderki, którzy zaangażują się w jej stworzenie i prowadzenie. Fundacja Orange będzie ich wspierać, dając między innymi możliwość udziału w profesjonalnym programie rozwoju kompetencji obejmującym bezpłatne szkolenia i warsztaty z animacji społecznej, umiejętności liderskich i cyfrowych. Liderzy otrzymają również dostęp do inspiracji, gotowych pomysłów i szansę na otrzymanie grantu na realizację własnych. Wszystko po to, aby Pracownie realizowały ciekawe i pożyteczne aktywności dla mieszkańców.

Jak się zgłosić?

Pierwszym krokiem jest zebranie 3-osobowej grupy inicjatywnej. Jej lider lub liderka wypełnia formularz zgłoszeniowy na www.pracownieorange.pl. Przedstawia w nim wspólny pomysł na jak najlepsze wykorzystanie Pracowni Orange w swojej miejscowości, wskazując jednocześnie lokal, w którym miałaby działać. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2023 r. Niezależna komisja wybierze i w czerwcu ogłosi listę 20 miejscowości, które zostaną przyjęte do udziału w programie. Pierwsze Pracownie z tej edycji zostaną otwarte już we wrześniu. Infolinia dla grup składających wnioski dostępna jest od pon. do pt. w godz. 9.00 -17.00 pod numerem telefonu +48 516 087 308.

Program Pracownie Orange prowadzony jest pod honorowym patronatem sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Partnerem programu jest Fundacja 5 Medium. W 2022 roku program stał się częścią międzynarodowej inicjatywy Orange Digital Center.

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji. Założona w 2005 roku do realizacji celów zgodnych ze strategią społecznej odpowiedzialności Orange Polska. Jest jedną z kilkunastu Fundacji Orange działających na świecie. Wspiera dzieci, młodzież, nauczycieli w nabywaniu kompetencji przyszłości. Działa na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społeczno-cyfrowym. Pomaga kształtować zdrowe nawyki cyfrowe, poznawać podstawy bezpieczeństwa w sieci, programowania, sztucznej inteligencji, druku 3d i realizować kreatywne pomysły z wykorzystaniem cyfrowych zasobów. Jej inicjatywy są oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami, do udziału angażując pracowników Orange jako wolontariuszy. www.fundacja.orange.pl

[1] Komunikat CBOS

[2] Komunikat CBOS

KONTAKT:

Katarzyna Grobel:

tel. +48 533 336 550

e-mail: k.grobel@gardenofwords.pl

-

Katarzyna Matysek

tel. +48 571 609 027

e-mail: katarzyna.matysek@orange.com

Źródło informacji: Fundacja Orange