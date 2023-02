Literacka Podróż Hestii rusza po raz trzeci

Rozpoczął się właśnie nabór do 3. edycji konkursu Literacka Podróż Hestii, który wyróżnia najciekawsze polskie książki dla dzieci i młodzieży, napisane z myślą o odbiorcach w wieku 10-15 lat. W tym roku ponownie przyznana zostanie Nagroda Literacka Podróż Hestii, której mecenasem jest ERGO Hestia. Organizacją konkursu zajmuje się Fundacja Artystyczna Podróż Hestii, działająca w kilkuletnim już partnerstwie z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

Zaproszenie do udziału w najnowszej odsłonie konkursu Literacka Podróż Hestii otwarte jest dla wszystkich polskich wydawnictw, autorek i autorów, którzy w roku 2022 wydali w języku polskim książki dla młodych czytelników i czytelniczek, w klasycznym rozumieniu literatury pięknej. Oprócz powieści, opowiadań, do konkursu można też zgłaszać powieści graficzne. Na zgłoszenia online, które należy kierować pod adres: konkurs@literackapodrozhestii.pl, organizatorzy czekają do końca lutego br.

„Czekamy na książki, których nie zapominasz od razu po zamknięciu okładki. Które poruszają bebechy, albo rozśmieszają. Albo takie, nad którymi chlipiesz w poduszkę. Książki pocieszycielskie lub/i szturchające twoją wrażliwość. Książki nieodkładalskie (czytasz duszkiem do końca). Książki, w których rozpoznajesz siebie albo wchodzisz w cudze buty. Książki, od których rośniesz i mądrzejesz. Także powieści graficzne, w których obraz i słowo opowiadają wspólnie jakąś historię. I na koniec - książki nie popsute szpetną ilustracją ani marną edycją” – tłumaczą prof. Michał Rusinek, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, oraz Joanna Olech, wspólnie zasiadający w konkursowej kapitule.

Literacka Podróż Hestii to nie tylko konkurs i nagroda, ale też szeroka przestrzeń edukacyjna, w której młodzi odbiorcy mogą spotykać się i dyskutować ze swoimi ulubionymi autorami oraz autorkami podczas różnorodnych festiwali literackich, targów książki, warsztatów czy też podczas corocznego pleneru czytelniczego w parku Hestii w Sopocie.

„Od pierwszej edycji naszego konkursu podkreślamy wartość literatury dziecięco-młodzieżowej, która jest tak samo istotna społecznie i edukacyjnie, jak literatura >>dorosła<<. Zależy nam na prowokowaniu do bezpośredniego kontaktu z literaturą, wspólnie z nominowanymi autorami i autorkami. W efekcie szeregu działań, na naszych oczach zaczął się tworzyć wyjątkowy kanon współczesnej klasycznej literatury dla młodych, w którego skład wchodzą książki wyróżnione Nagrodą Literacka Podróż Hestii” – mówi Maria Rosa, prezeska Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Nominacje do Nagrody zostaną ogłoszone w czerwcu, a tytuł zwycięskiej książki – we wrześniu 2023 r. Zwycięzca lub zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł. Mecenasem konkursu i Nagrody Literacka Podróż Hestii jest Grupa ERGO Hestia. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajduje się na stronie literackapodrozhestii.pl.

Prace konkursowe oceni kapituła, w skład której wchodzą: Piotr Maria Śliwicki – przewodniczący kapituły i pomysłodawca konkursu Literacka Podróż Hestii, Michał Rusinek – pisarz, tłumacz, wykładowca na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej, Katarzyna Kasia – doktor filozofii, prodziekan Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Joanna Olech – autorka książek dla dzieci i młodzieży oraz ilustratorka; Maciej Wojtyszko – reżyser filmowy, teatralny i telewizyjny, pisarz, autor książek dla dzieci, dramaturg, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie oraz Natalia Wiercińska – reprezentująca Fundację Artystyczna Podróż Hestii.

W tegorocznej edycji konkursu do kapituły dołączył również Artur Borowiński – prezes zarządów Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, a także Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA. Do składu tradycyjnie zapraszani są też autorzy lub autorki książek nominowanych w poprzednich edycjach. W tym roku zaproszenie to przyjęła Katarzyna Wasilkowska, autorka dwukrotnie nominowana już do Nagrody Literacka Podróż Hestii za książki „Świat Mundka” (edycja 2021) oraz „Już, już!” (edycja 2022).

Sekretarzem Nagrody jest Paulina Bandura.

Konkurs Literacka Podróż Hestii realizowany jest przez Fundację Artystyczna Podróż Hestii w ramach współpracy ERGO Hestii i Fundacji Wisławy Szymborskiej. Zakłada ona długoterminowe wsparcie działalności Fundacji Wisławy Szymborskiej przez ERGO Hestię. ERGO Hestia jest również partnerem strategicznym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej oraz mecenasem Programu Rezydencji Literackich Fundacji Wisławy Szymborskiej.

Więcej informacji na stronie Literackiej Podróży Hestii.

Źródło informacji: Ergo Hestia