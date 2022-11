Olbrzymie zainteresowanie koncertami Scorpions. Kolejny zagrają w Gdańsku

Po czterech latach przerwy Scorpions ponownie wystąpi w ERGO ARENIE na pograniczu Gdańska i Sopotu. Koncert naszpikowany największymi przebojami i z fantastyczną atmosferą wśród polskich fanów odbędzie się 22 czerwca 2023 roku. Bilety do regularnej sprzedaży trafią 25 listopada, a dzień wcześniej kupić je będą mogli zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis. Ostatnie wejściówki na koncert Scorpions w łódzkiej Atlas Arenie wciąż są w sprzedaży, ale bardzo szybko znikają! Warto się więc pośpieszyć.

Obchodzący niedawno 57. rocznicę powstania zespół zaczął karierę zanim człowiek postawił nogę na Księżycu! Do tego Klaus Meine i jego spółka grają i śpiewają z tak wielką energią, jakby dopiero stali u progu sukcesu. To aż nie do wiary, że Scorpions wciąż są w gazie. Zespół przeżywa swoją drugą młodość, gromadząc na koncertach komplety publiczności. Największym fenomenem Scorpions jest ich moc łączenia pokoleń: na występach na całym świecie bawi się cały przekrój wiekowy fanów zespołu. Młodzi ludzie na równi z tymi starszymi, a nawet maleńkimi dziećmi śpiewają na cały głos „Wind of Change” i inne przeboje: „Send Me an Angel”, „Rock You Like a Hurricane”, „Still Loving You”, „Big City Nights” - to zaledwie kilka z całego katalogu hitów nieśmiertelnych Scorpionsów. Czy jest drugi zespół na świecie, którego przeboje znane są tak dobrze?

W Polsce są fenomenem. Wydaje się, że ich popularność wcale nie maleje, a nawet wzrasta! Rodzimi fani stworzyli niezapomnianą atmosferę podczas tegorocznego koncertu Scorpions. O rozwiniętych flagach: polskiej i ukraińskiej w TAURON Arenie Kraków na kultowym „Wind of Chagne” pisała i mówiła nie tylko cała Polska. Wieść o tym dotarła także do parlamentu Ukrainy!

„Majowy koncert w Krakowie był nie tylko wyprzedany, ale okazał się fantastycznym widowiskiem. Do tego już notujemy ogromne zainteresowanie przyszłorocznym przyjazdem legend rocka do Łodzi, co skłoniło nas do podjęcia jedynej słusznej decyzji: organizujemy występ na Pomorzu. Poland loves Scorpions!” - mówi Marek Kurzawa z agencji Prestige MJM, która zorganizuje koncert Scorpions w ERGO ARENIE.

To będzie wielki powrót Scorpions na Pomorze po czterech latach od ich poprzedniego występu. Koncert zespołu zaplanowano na 22 czerwca 2023 roku. Bilety do ogólnej sprzedaży na www.biletserwis.pl trafią 25 listopada o godzinie 10:00. Dzień wcześniej będą mogli je kupić zarejestrowani użytkownicy platformy Bilet Serwis. Aby dołączyć do tego grona, należy wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera do północy 23 listopada. Organizatorem koncertów Scorpions w Polsce będzie agencja Prestige MJM.

Źródło informacji: Prestige MJM