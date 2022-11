Nie lubisz wynosić śmieci? Weź udział w konkursie i zgarnij unikatową planszówkę „Ja Nie idę!”

Doskonała zabawa, 280 unikatowych planszówek „Ja Nie Idę!” oraz zaskakujące ekologiczne ciekawostki - czekają na wszystkich zainteresowanych w Konkursie Mistrzowie Wymówek organizowanym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań! Aż przez 14 tygodni, od 28 listopada na stronie www.janieide.pl co tydzień do zdobycia jest 20 gier, których nie można kupić w sklepie.

Gra planszowa „Ja nie idę!” nie tylko edukuje, ale też dostarcza świetnej rozrywki. Niezależnie od tego, czy świat planszówek znacie jak własną kieszeń, czy do tej pory wybieraliście inne formy spędzania wolnego czasu. W konkursie udział może wziąć każdy, niezależnie od wieku i poziomu wiedzy ekologicznej. Liczy się zwinność, kreatywność i chociaż odrobina poczucia humoru. Doskonała zabawa gwarantowana!

Żeby wziąć udział w konkursie i zawalczyć o jedną z 280 planszówek wystarczy:

- wejść na stronę www.janieide.pl,

- zebrać jak najwięcej odpadów w krótkiej grze internetowej,

- odpowiedzieć na pytanie konkursowe,

- przesłać swoją odpowiedź i czekać na wyniki!

Przy okazji dowiesz się, z ilu butelek PET może powstać polar, ile razy można przetwarzać aluminium albo co może powstać w procesie recyklingu papieru.

Jak pokazują badania, aż 98% Polaków deklaruje, że segreguje odpady. Jako obywatele jesteśmy również coraz bardziej świadomi problemu odpadów, jednak tylko 44,5% z nas uważa, że segregacja odpadów w ich domu/bloku jest prowadzona przez mieszkańców prawidłowo [1].

W Rekopolu każdego roku przeprowadzanych są dziesiątki mniejszych i kilka większych akcji edukacyjnych, które mają nie tylko uświadomić Polaków, że segregacja odpadów ma sens, a proces recyklingu dzieje się naprawdę, lecz także pokazać, jak segregować odpady prawidłowo.

Konkurs Mistrzowie Wymówek i gra planszowa „Ja Nie Idę!” to inicjatywa, która ma na celu zachęcić do prawidłowej segregacji wszystkich tych, którzy do tej pory nadal odnoszą się do segregacji sceptycznie, nie widzą jej sensu lub myślą, że jest ona trudna. Stworzona gra planszowa dostarcza rozrywki nie odbiegającej od poziomu kultowych gier planszowych wybieranych na wieczory z przyjaciółmi i rodziną, ale jednocześnie edukuje poprzez zabawę. W działania zaangażowało się wielu influencerów, a patronami akcji zostały Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja Zwolnieni z Teorii oraz Radio Kolor.

„Organizując lifestylowy i edukacyjny konkurs, zamierzamy dotrzeć do jak największej liczby osób, które z przyjemnością zawalczą o grę, przynoszącą relaks i dużo radości. Uważamy, że edukacja poprzez zabawę jest najlepszą formą nauki, dlatego dajemy konsumentom narzędzie, dzięki któremu segregacja odpadów zyska sens, wejdzie w krew i stanie się nawykiem. Udowadniamy, że edukacja nie musi być nudna. Zapraszamy do przekonania się na własnej skórze” - mówi Maria Jędrzejewska, koordynator konkursu w Rekopolu.

[1] „Jednotematyczne badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski”, Gospodarka odpadami, Raport z badania, Warszawa, Listopad, 2022

