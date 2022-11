Kodeks Agenta PRO pokazuje, jak wprowadzać najlepsze praktyki branży nieruchomości

„Dlaczego po pierwszym kontakcie klient znika i nigdy nie wraca? Co takiego robi konkurencja, że skutecznie przyciąga zainteresowanych?” – takie pytania zadają sobie agenci nieruchomości, którzy chcą być skuteczniejsi w swojej pracy. Otodom postanowił im doradzić, jak mogą skuteczniej działać tworząc Kodeks Agenta PRO.

Polacy są coraz bardziej wymagający w stosunku do agentów nieruchomości. Badanie przeprowadzone przez IQS na zlecenie Otodom w październiku 2022 r. pokazuje, że odsetek zadowolonych z usług agentów nieruchomości spadł o 5 punktów procentowych rok do roku. Jednocześnie rośnie grupa osób deklarujących neutralny stosunek do agentów nieruchomości. Było to 42 proc. badanych, w porównaniu do 39 proc. z ubiegłego roku.

Spadek w odsetku pozytywnych ocen dla agencji nieruchomości pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi, czego mogą oczekiwać w ramach takiej współpracy. Rynek pośrednictwa w Polsce stale się rozwija, a wraz z rozwojem kompetencji wśród przedstawicieli branży, równolegle rosną wymagania osób, które z ich usług korzystają. Z kolei większa neutralność konsumencka może oznaczać podejście pozbawione stereotypów i z pewnością daje branży okazję do pracy nad wizerunkiem poprzez profesjonalizację, jakościową obsługę, oferowanie najnowocześniejszych usług, a przede wszystkim koncentrację na oczekiwaniach klientów. To pokazuje, jak ważny jest ciągły rozwój, inwestowanie w wiedzę i nowoczesne narzędzia.

Jednym z takich narzędzi jest Kodeks Agenta PRO – praktyczny poradnik dla biur nieruchomości, które chcą podbijać rynek. Został stworzony przez Otodom wraz z laureatami nagrody Lider Nieruchomości 2021, którzy pod przewodnictwem Joanny Hirsz – jednej z topowych ekspertek w temacie CX, czyli doświadczeń klienta – zebrali w jednym kompendium najlepsze praktyki agentów.

Otodom chce profesjonalizować branżę, działać na rzecz poprawy wizerunku agenta nieruchomości i uświadomić nieprzekonanych, że dobry specjalista pomaga przejść przez proces kupna, sprzedaży czy najmu nieruchomości w sposób komfortowy i bezpieczny.

Kodeks Agenta PRO wspiera agencje nieruchomości w ich codziennej pracy, tak, by mogły szybko reagować na rosnące oczekiwania klientów i zmieniającą się sytuację na rynku. Przed agentem stoi bowiem niełatwe zadanie połączenia dwóch ról – skutecznego eksperta i godnego zaufania partnera.

W Kodeksie wzięto pod lupę ogólne etapy kontaktu z klientem w procesie zakupu lub sprzedaży nieruchomości i wskazano kluczowe momenty każdej ze ścieżek, poruszając dodatkowo temat najmu. Autorzy podpowiadają co zrobić, by pozytywnie zaskoczyć, by uniknąć kłopotliwych sytuacji oraz jak im zapobiegać, a także jak pozostawić po sobie najlepsze wrażenie jak najmniejszym kosztem. Kodeks Agenta PRO jest dla agentów nieruchomości wsparciem i inspiracją w wypracowaniu unikalnej recepty na profesjonalną obsługę obecnych oraz przyszłych klientów. Dzięki niemu agenci jeszcze lepiej poznają klientów - ich perspektywę, obawy i oczekiwania, a to z kolei pozwoli na stworzenie prawdziwej przestrzeni porozumienia we wspólnej rzeczywistości i co za tym idzie, bezstresowych transakcji zakończonych sukcesem.

Źródło informacji: PAP MediaRoom