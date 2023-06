EuroSkills Gdańsk 2023 już za trzy miesiące - spodziewanych jest ponad 50 tys. osób

PAP/S. Leszczyński

Organizatorzy przewidują, że podczas EuroSkills Gdańsk 2023, czyli ósmej edycji europejskiego konkursu umiejętności branżowych, w tym mieście pojawić się może ponad 50 tys. osób uczestniczących w tej imprezie. To prestiżowe wydarzenie po raz pierwszy odbędzie się w Polsce.

Dr hab. Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, poinformował, że w dniach 5-9 września na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk oraz w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO do rywalizacji przystąpi 600 zawodników z 32 krajów. Dyscypliny, w których będą startować, przydzielone są do sześciu grup: technologia budowlana, sztuka i moda, technologia informacyjna i komunikacyjna, technologia wytwarzana i inżynieria, usługi społeczne, transport i logistyka.

„Już za trzy miesiące do Gdańska przybędzie ponad pięćdziesiąt tysięcy osób z całego kontynentu. To nie tylko sami uczniowie, nauczyciele, prowadzący i opiekunowie zawodów, ale również będą przedstawiciele świata biznesu, różnych organizacji branżowych i sponsorzy. To osoby, które ustalają standardy edukacji w poszczególnych zawodach” - powiedział Paweł Poszytek.

Dyrektor Poszytek przypomniał, że Polacy, chociaż rywalizują w tym konkursie od niedawna, osiągnęli już spore sukcesy, np. kucharz Maciej Pisarek zdobył srebrny medal podczas EuroSkills 2019 roku i obecnie pracuje jako jeden z wysoko notowanych w hierarchii zawodowej kucharzy w luksusowym hotelu Savoy w Londynie. Sukces w tej samej branży odniósł również Bartek Wicherek (srebrny medal w 2021 roku), a także przedstawiciele Polski w mechatronice, florystyce i spawaniu.

Otwarciu i zamknięciu gdańskiej edycji konkursu towarzyszyć będzie efektowna oprawa wizualna, nawiązująca do ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich. Podczas tej ostatniej zostaną ogłoszeni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zawodów i zostaną im wręczone medale.

Patryk Jasiński, producent ceremonii otwarcia i zamknięcia EuroSkills Gdańsk 2023, zapowiedział, że wezmą w nich udział znani polscy artyści i sportowcy, zaprezentowane zostaną także najbardziej znane polskie marki.

„Będziemy się starali uczestników zawodów zaintrygować, pokazać im to, co najlepsze w polskiej kulturze i sztuce. Będą specjalne pokazy audiowizualne i multimedialne” - powiedział Jasiński.

Imprezie towarzyszyć będzie VI edycja Kongresu Edukacji, poświęcona dyskusji o przyszłości edukacji w międzynarodowym gronie ekspertów. Będą się oni zastanawiać nad tym, jak powinna wyglądać edukacja w XXI wieku.

Wstęp na ceremonie towarzyszące konkursowi oraz same zmagania jest bezpłatny, wystarczy tylko zarejestrować się na stronie Euroskills2023.org.

Przedstawiciele partnerów wydarzenia, obecni podczas konferencji „3 miesiące do EuroSkills Gdańsk 2023” mówili o tym, dlaczego warto jest wspierać tego typu inicjatywy.

Joanna Przydatek z Fundacji Empiria i Wiedza powiedziała, że kapitał społeczny najlepiej jest budować poprzez inwestycje w edukację.

„Chcielibyśmy pokazać społeczeństwu, że umiejętności branżowe są bardzo ważne we współczesnym świecie, a brakuje nam wyszkolonych specjalistów. Zależy nam na tym, żeby każdy miał dostęp do edukacji wysokiej jakości, dlatego wspieramy Euroskills” - powiedziała Joanna Przydatek.

Z kolei Rafał Bień, dyrektor pionu Factory Automation Siemens Polska, powiedział, że wsparcie udzielane przez firmę, którą reprezentuje, ma na celu podniesienie jakości szkoleń, żeby zwiększyć konkurencyjność ekspertów rynku polskiego na rynku europejskim i światowym.

„Z naszej perspektywy wszyscy zawodnicy mają możliwość zbliżenia się do nowoczesnej technologii, którą oferujemy zgodnie z naszymi wartościami: dekarbonizacją, obniżeniem śladu węglowego, ale także filozofii podniesienia jakości życia” - wyjaśnił Rafał Bień.

Oficjalna prezentacja polskiej ekipy, która liczy 46 zawodników, na mistrzostwa Europy umiejętności branżowych EuroSkills Gdańsk 2023, odbyła się podczas XV edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Hasło polskiej drużyny brzmi „W drodze do doskonałości”.

Polskiej kadrze na EuroSkills w Gdańsku zapewniono wsparcie psychologów, treningi fizyczne, tak jak na igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata lub Europy. Ważną rolę w przygotowaniu zawodników odgrywa również mentoring, który zapewniają przedstawiciele międzynarodowych firm.

Wydarzenie wpisuje się w obchody Europejskiego Roku Umiejętności (European Year of Skills).

EuroSkills Gdańsk organizowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, WorldSkills Poland i WorldSkills Europe, w partnerstwie z Miastem Gdańsk, AmberExpo i Polsat Plus Arena Gdańsk. Drużynę Polski w przygotowaniach wspiera Fundacja Empiria i Wiedza.

Źródło informacji: PAP MediaRoom