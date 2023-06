PGE Polska Grupa Energetyczna zaprasza do odwiedzania polskich parków narodowych

PGE Polska Grupa Energetyczna we współpracy z ośmioma parkami narodowymi przygotowała publikację prezentującą najciekawsze obiekty do zwiedzenia w parkach. „Spacerownik” zawiera mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas wizyt w parkach. Uzupełnieniem „Spacerownika” jest cykl filmów pt. „Energia rytmu natury”, który pokazuje nieodkryte zakamarki parków.

„PGE jest największym, krajowym inwestorem w odnawialne źródła energii i liderem zielonej zmiany w polskiej energetyce. Współpraca z ośmioma parkami narodowymi jest przedłużeniem naszej działalności biznesowej opartej na odpowiedzialności za środowisko naturalne. Kluczowym filarem tej współpracy są projekty edukacyjne. W ten sposób realizujemy naszą misję z zakresu ochrony przyrody. Przykładem naszego zaangażowania w tej dziedzinie jest >>Spacerownik<<, będący jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem po najważniejszych zakątkach parków wspieranych przez PGE. Jego uzupełnieniem jest cykl filmów >>Energia rytmu natury<<, zachęcający do ich odwiedzenia i przybliżający te miejsca w parkach narodowych, która są niedostępne dla zwiedzających” - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Spacerownik

Przygotowany przez PGE „Spacerownik” stanowi użyteczną publikację, omawiającą walory ośmiu parków narodowych wspieranych przez PGE. Prezentuje on najciekawsze obiekty do zwiedzenia w parkach, mapy z dostępnymi ścieżkami edukacyjnymi oraz pieszymi i rowerowymi szlakami turystycznymi, jak również zagadki do rozwiązania oraz ciekawostki o zwierzętach, które można spotkać podczas spaceru.

Link do pobrania „Spacerownika”: https://www.gkpge.pl/grupa-pge/zrownowazony-rozwoj/srodowisko/energia-rytmu-natury

Energia rytmu natury

Kolejnym projektem realizowanym wspólnie z polskimi parkami narodowymi i jednocześnie uzupełnieniem „Spacerownika” jest „Energia rytmu natury”. Seria edukacyjnych filmów przyrodniczych ukazuje zmienność cyklów natury w parkach narodowych. Poprzez wykorzystanie nagrań z fotopułapek, odkrywa nieznane i niedostępne dla widza zakamarki, jak również ukazuje życie dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Pierwszy film z cyklu pt. „Wiosna” opowiada o przebudzeniu przyrody po miesiącach mroźnej zimy, wiosennym rozkwicie ekosystemów, narodzinach nowego życia i towarzyszącym temu trudom wychowania potomstwa. Znalazły się w nim ujęcia wykonane m.in. w Biebrzańskim Parku Narodowym, gdzie uwieczniono toki batalionów, gody żab moczarowych czy żurawi.

Link do filmu „Wiosna”: https://www.youtube.com/watch?v=D3S3c_U7D70

PGE współpracuje z parkami narodowymi od 2020 roku. Działania realizowane są w ramach autorskiego programu środowiskowego „Energia rytmu natury”. Wśród parków wspieranych przez PGE są: Biebrzański PN, Świętokrzyski PN, Roztoczański PN, Kampinoski PN, Słowiński PN, Wigierski PN, Magurski PN oraz Narwiański PN. Wspólnie z nimi PGE realizuje projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, badań naukowych oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Współpraca koncentruje się głównie na działaniach z zakresu czynnej ochrony gatunków zagrożonych, w tym monitoringu stanu i liczebności zwierząt oraz roślin w ekosystemach, realizacji badań naukowych, których wyniki służą m.in. zaplanowaniu działań ochronnych, a także zachowaniu bioróżnorodności czyli bogactwa roślin, zwierząt, terenów bagiennych i różnorodności krajobrazu w poszczególnych parkach narodowych. Prowadzony jest również szereg projektów edukacyjnych angażujących lokalne społeczności, dzieci i młodzież szkolną z otuliny parków, turystów odwiedzających parki oraz pracowników Grupy PGE i ich rodziny.

Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=rzEOj_q-GZw

