Eko Lider Lewiatana - znamy zwycięzców pierwszego proekologicznego rankingu sieci

• Dziesięciu finalistów rankingu oszczędziło w 2021 roku na produkcji energii elektrycznej 946 MWh. Taka moc mogłaby zasilić 11 średniej wielkości sklepów spożywczych.

• Dzięki Eko Liderom tylko w ubiegłym roku zostało wyemitowane do atmosfery o 766 ton mniej dwutlenku węgla.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan przeprowadziła pierwszy w historii sieci ranking promujący zastosowanie energooszczędnych i proekologicznych rozwiązań w sklepach tej sieci. Ranking przeprowadzono wiosną br. Dziesięć podmiotów wyróżnionych w Eko Liderze tylko w ubiegłym roku wyemitowało do atmosfery o 766 ton CO2 mniej. Taką liczbę dwutlenku węgla pochłania las o powierzchni 159 ha – dla porównania wielkość terenu Stadionu Narodowego w Warszawie to 18 ha.

To nie przypadek, że sieć zdecydowała o przeprowadzeniu I edycji rankingu w 2022 roku. Rosnące koszty prowadzenia działalności, w tym ponad 50% wzrosty cen gazu i energii elektrycznej wpływają na rentowność placówek handlowych. Kluczową ideą rankingu jest świadome podejście do zrównoważonego biznesu, zwrócenie uwagi na to jak można prowadzić ekologicznie odpowiedzialny sklep jednocześnie zmniejszając koszty jego funkcjonowania.

Sklepy jednymi z najbardziej energochłonnych obiektów

Zużycie energii w placówkach handlowych może być nawet trzy razy większe niż w przypadku nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce czy szkoły. Za wysokie zużycie energii odpowiadają różnego rodzaju urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu. I tak, urządzenia chłodnicze są odpowiedzialne za 60% ogólnego zużycia energii. Kolejnych niemal 11% pochłania oświetlenie sklepu. Urządzenia do ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji to ponad 13% kosztów w miesięcznym rachunku sklepu za energię. Szukając energooszczędnych, a przy tym ekologicznych, rozwiązań możemy obniżyć miesięczne rachunki o nawet 60%. Właśnie taki cel przyświecał twórcom rankingu Eko Lider Lewiatana.

„Stworzyliśmy ranking, aby pokazać przedsiębiorcom zrzeszonym w naszej sieci, jak energooszczędne rozwiązania realnie zmniejszają koszty funkcjonowania sklepu. Chcieliśmy też zwrócić ich uwagę na to, jak można prowadzić ekologicznie odpowiedzialny sklep - mówi Tomasz Baranowski, pomysłodawca projektu Eko Lider Lewiatana. – W obliczu rosnących kosztów, dwucyfrowej inflacji oszczędność rzędu 48% kosztów energii elektrycznej – a taki wynik osiągnął lider naszego rankingu sklep Lewiatan w Oświęcimiu, ma niebagatelne znaczenie dla marżowości prowadzonego biznes” – dodaje Baranowski.

Pierwszym w historii konkursu zwycięzcą, został Jacek Mirek, przedsiębiorca Lewiatana z Małopolski, którego sklep Lewiatan w Oświęcimiu zlokalizowany przy ul. Chemików osiągnął najwyższą punktację w rankingu. To nieduży market, sklep ma 190 mkw. powierzchni sprzedaży. Mimo tego wyposażony jest w instalację fotowoltaiczną, agregat inwerterowy, oświetlenie ledowe i drzwi lodówek nabiałowych. Łącznie dzięki zastosowanym rozwiązaniom tylko w tym roku sklep Lewiatana przy ulicy Chemików zaoszczędził 48% kosztów energii elektrycznej w ciągu roku.

„Dbanie o środowisko jest dziś szczególnie ważne. Zmiany klimatyczne są już nie tylko widoczne, ale i odczuwalne nawet w tak bezpiecznych do tej pory miejscach jak Polska. Rosną ceny surowców, a co za tym idzie koszty prowadzenia działalności. Energooszczędne rozwiązania są zatem podwójnie korzystne – ekologia wiąże się z oszczędnościami” - mówi Jacek Mirek, przedsiębiorca z Oświęcimia, zwycięzca I edycji rankingu Eko Lider.

To nie jedyna korzyść z prowadzenia biznesu w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju na jaką zwracają uwagę liderzy rankingu. Ich doświadczenia pokazują, że wprowadzone proekologiczne rozwiązania przynoszą im również korzyści wizerunkowe oraz często przyciągają do sklepów nowych, świadomych klientów. Obserwacje te potwierdzają badania przeprowadzonych przez Instytut Gallupa, z których wynika, że 94% ankietowanych konsumentów podkreśliło, że chętniej korzystają z usług lub produktów firm, które dbają o środowisko.

Jak przebiegał ranking

W pierwszej fazie rankingu Lewiatan zaprosił swoich przedsiębiorców do wypełnienia ankiety zawierającej pytania z 25 różnych obszarów związanych z energooszczędnością i ekologią stosowaną w ich sklepach: od form ekologicznego pakowania zakupów, recyklingu opakowań po zaawansowane systemy odzysku ciepła czy urządzenia fotowoltaiczne. W drugim etapie przeanalizowano dane pochodzące ze sklepów zlokalizowanych na terenie całego kraju, o różnej powierzchni sprzedaży i stosujących bogaty wachlarz energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań. Do ścisłego finału po podsumowaniu wyników wybrano 10 firm, które osiągnęły najlepsze wyniki. Z tego grona wybrano trzech Eko Liderów Lewiatana. Najbardziej ekologiczne sklepy Lewiatana klienci znajdą w Oświęcimiu, Łuczycach i Zagnańsku.

Dziesięciu finalistów rankingu Eko Lider Lewiatana oszczędziło w ciągu minionego roku na produkcji energii elektrycznej 946 MWh. Taka moc mogłaby zasilić 11 średniej wielkości sklepów Lewiatana przez cały rok!

Przedsiębiorcy na całym świecie intensywnie pracują nad wzmocnieniem swojego zaangażowania w sferze ekologii, w tym gronie są już sklepy sieci Lewiatan.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najbardziej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Na koniec 2021 roku w sieci zrzeszone było ponad 3200 placówek handlowych zatrudniających 30 000 pracowników. Łączne obroty, które w 2021 roku przekroczyły 13,4 mld zł, co plasuje Sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

KONTAKT:

Adam Imielski

tel.+48 663 865 504

e-mail: Adam.Imielski@lewiatan.pl

-

Kamila Górczyńska – Żyżkowska

tel. +48 601 805 484

e-mail: kgorczynska-zyzkowska@obtk.pl

Źródło informacji: Polska Sieć Handlowa Lewiatan