Katarzyna Bosacka sprawdza, co dzieje się w aptekach

W ostatnich dwóch latach znacznie zmieniła się rola i zakres odpowiedzialności farmaceutów. Katarzyna Bosacka - znana z drobiazgowej analizy etykiet i składów oraz propagowania zdrowego stylu życia - sprawdziła, czy i jak nowe uprawnienia farmaceutyczne realizowane są w rzeczywistości? Czy faktycznie w aptece można się dziś zaszczepić, poprosić o receptę i dokonać przeglądu posiadanych leków?

Farmaceuci - reprezentowani w większości przez kobiety - to jeden z zawodów cieszących się od lat bardzo wysokim zaufaniem społecznym (wg danych z Raportu Ministerstwa Zdrowia Opieka Farmaceutyczna zadeklarowało to 90,4% Polaków w 2019 r.). W ostatnich dwóch latach - w wyniku zmiany ustawy o zawodzie farmaceuty oraz z uwagi na zmiany wywołane okresem pandemicznym - zakres odpowiedzialności farmaceutów uległ znacznemu powiększeniu. Mimo to dla większości Polaków farmaceuta to wciąż w dużej mierze sprzedawca leków.

- Mimo że minął już rok od publikacji ustawy - niewielu Polaków ma świadomość, że farmaceuta może doradzić, zaszczepić, przedłużyć receptę, a nawet udzielić drobnej pomocy medycznej. Warto uświadomić to rodakom i jednocześnie podkreślić znacznie większą obecnie rolę farmaceutów w polskim systemie ochrony zdrowia - mówi Katarzyna Bosacka.

Tematykę rozszerzonych i wciąż nie do końca znanych przez społeczeństwo uprawnień farmaceutycznych podjęła w ramach kampanii „Farmacja jest kobietą” Katarzyna Bosacka wraz ze znanymi w blogosferze farmaceutkami oraz firmą farmaceutyczną Nutropharma, zajmującą się od ponad 30 lat dbaniem o zdrowie Polek.

W czym może pomóc farmaceuta?

W ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Farmacja jest kobietą” powstały filmy z udziałem Katarzyny Bosackiej, w których dziennikarka rozkłada na czynniki pierwsze nowe narzędzia farmaceutów w procesie dbania o zdrowie Polaków, takie jak:

wypisywanie recept farmaceutycznych

Farmaceuta ma możliwość wystawienia recepty farmaceutycznej w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia pacjenta - gdy istnieje taka konieczność i zawsze po przeprowadzeniu wywiadu oraz indywidualnej analizie sytuacji pacjenta. Farmaceuta może wypisać jednorazowo lek na 60 do 180 dni kuracji, w zależności od rodzaju recepty i leków.

wykonywanie szczepień

W aptece można zaszczepić się przeciwko COVID-19 (bezpłatnie) i grypie (odpłatnie). Szczepienie wykonuje wcześniej przeszkolony w tym celu farmaceuta, po przeprowadzeniu z pacjentem identycznego wywiadu, jak robi to lekarz.

„przegląd lekowy”, czyli możliwość dokonania analizy zasadności stosowanych leków

Przegląd lekowy to usługa, którą wprowadziła ustawa o zawodzie farmaceuty. Jej celem m.in. jest edukacja pacjenta w zakresie właściwego sposobu stosowania leków oraz profilaktyki i zdrowego stylu życia, a także przestrzegania zaleceń farmakoterapeutycznych, np. właściwego dawkowania leków. Obecnie realizowana jest w ramach pilotażu w wybranych aptekach w Polsce.

- W naszym kraju nie wykorzystujemy ogromnego potencjału farmaceutów posiadających holistyczną wiedzę w zakresie farmakologii, ziołolecznictwa, racjonalnej suplementacji czy fizjologii. Mam nadzieję, że teraz zmieni się sposób postrzegania aptek - zaczną być nie tylko sklepami z lekami, ale placówkami medycznymi, gdzie naturalną czynnością Polaka będzie poproszenie o kontynuowanie recepty, zaszczepienie się bez obawy o brak pomocy przy niepożądanych działaniach, wykonanie przeglądu lekowego czy realizacja podstawowych badań diagnostycznych, jak pomiar ciśnienia lub stężenia glukozy. Wykorzystajmy te ponad 12 tys. aptek do lepszego zadbania o zdrowie naszego społeczeństwa. Ale - by to się stało - powinniśmy nagłaśniać kwestię rozszerzonych uprawnień farmaceutów. Stąd pomysł na naszą kampanię - mówi dr n. med. Ewa Wietrak, prezes zarządu Nutropharma, również farmaceutka.

Co motywuje farmaceutki?

W trakcie pracy nad kampanią powstał również raport pt.: „Farmaceutki podczas pandemii”, w którym zostały opublikowane wyniki badań z udziałem ok. 400 czynnych zawodowo farmaceutek. Okazało się, że lwią część farmaceutek (82 proc.) do rozwoju i do lepszej pracy motywuje większa odpowiedzialność za pacjenta.

Zarówno w raporcie, jak i realizując kampanię „Farmacja jest kobietą”, Nutropharma zwraca uwagę na ogrom pracy wykonywanej przez farmaceutów, z naciskiem na kobiety, które stanowią ok. 83% osób z tytułem magistra farmacji w branży. „Obecna rewolucja w aptekach to >>ręce pełne roboty<< dla polskich farmaceutów. A że polska farmacja kobietami stoi, chcieliśmy również pokazać w naszej kampanii, jak doceniamy i wspieramy pracę farmaceutek, które właśnie dzięki wrodzonej empatii i predyspozycjom doskonale radzą sobie ze zmianami” - dodaje Ewa Wietrak.

„Farmacja jest kobietą” to kampania edukacyjna, której celem jest promocja nowych kompetencji zawodowych farmaceutek i zwrócenie uwagi na obecną, uaktualnioną o rozszerzone uprawnienia i niezwykle ważną w procesie dbania o zdrowie Polaków, rolę farmaceutek. Organizatorem kampanii jest Nutropharma, polska firma farmaceutyczna obecna na ryku polskim od ponad 30 lat, angażująca się w wiele akcji społecznych, mających na celu promocję zdrowia kobiet w szczególności; właściciel Nutropharma Quality System - nowoczesnego systemu certyfikacji jakości produktów farmaceutycznych www.nqs.info.pl.

Kampania „Farmacja jest kobietą” składa się z szeregu działań edukacyjnych, w tym:

filmów z Katarzyną Bosacką, Aną Krysiewicz, Zofią Winczewską, Pauliną Front, tłumaczących tematykę nowych uprawnień farmaceutycznych;

podcastów dotyczących zdrowia i życia farmaceutek „od kuchni” z udziałem znanych farmaceutek: Zofii Winczewskiej, Agnieszki Stankiewicz, Pauliny Front, Any Krysiewicz, Justyny Habas

webinarów prowadzonych przez Janinę Bąk ze specjalistami, m.in. psycholożką Katarzyną Miller.

Więcej informacji o kampanii i realizowanych w jej ramach działaniach edukacyjnych można znaleźć na stronie internetowej kampanii www.farmacjajestkobieta.pl, a także w social mediach Farmacja jest kobietą i Nutropharma.

Kampania realizowana jest pod patronatem wp.pl (patronat medialny) oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie (patronat merytoryczny).

