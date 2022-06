Drugi konkurs grantowy „Konwersji cyfrowej domów kultury” - do pozyskania ok. 9 mln zł

30 czerwca br. Narodowe Centrum Kultury ogłosiło drugi konkurs grantowy w ramach projektu „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Do 28 lipca br. o granty w wysokości 80 - 200 tys. zł mogą aplikować samorządowe instytucje kultury. Łączna wysokość grantów ok. 9 mln zł. Celem projektu jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz zakup sprzętu i infrastruktury informatycznej niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury.

Realizacja działań w ramach ogłoszonego dziś konkursu odbywać się będzie od 1 września 2022 do 31 sierpnia 2023 r. Regulamin konkursu przewiduje preferencje dla podmiotów, których organizatorem jest gmina wiejska i miejsko-wiejska - bez ograniczeń liczby mieszkańców, gmina miejska lub powiat z siedzibą w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, oddalonych od dużych ośrodków miejskich o ponad 50 km oraz podmiotów zlokalizowanych w województwach: podlaskim, lubelskim, łódzkim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim i podkarpackim. Wnioski w konkursie można składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Programów NCK: https://sop.nck.pl.

„Pozyskanie przez NCK dodatkowych środków, przedłużenie trwania projektu i uruchomienie drugiego konkursu oznacza zwiększenie budżetu >>Konwersji cyfrowej domów kultury<< do kwoty ok. 42 mln zł, z czego ok. 35 mln zł trafia bezpośrednio do domów centrów i ośrodków kultury w formie indywidualnych grantów. Skorzysta z nich łącznie ok. 250 instytucji. To znaczące wsparcie i szansa na podniesienie kompetencji pracowników samorządowych instytucji kultury, uatrakcyjnienie oferty i przyciągnięcie nowych uczestników wydarzeń. Za wielką życzliwość dla tego przedsięwzięcia bardzo dziękuję wicepremierowi, prof. Piotrowi Glińskiemu oraz ministrowi Waldemarowi Budzie” – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor NCK.

W przeciwieństwie do wielu innych konkursów grantowych pozyskanie finansowania w ramach „Konwersji” nie wymaga od grantobiorców wkładu własnego. Projekt ma charakter konkursowy i składa się z poniższych komponentów:

1.Grantów dla instytucji kultury, przeznaczonych na:

zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów, sprzętu do transmisji online,

zakup elementów wyposażenia cyfrowego sal multimedialnych i AR,

zakup oprogramowania i licencji,

pokrycie kosztów dostosowania działań do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,

dodatkowe szkolenia, wynikające ze specyficznych potrzeb danej instytucji i podejmowanych aktywności.

2.Programu szkoleniowego dla grantobiorców, składającego się z:

kompleksowego szkolenia dla kadry z projektowania oferty kulturowej online,

specjalistycznych szkoleń i webinariów online,

wsparcia tutorskiego przez cały okres projektu,

konsultacji z ekspertem ds. dostępności.

W drugim konkursie grantowym zakres aktywności, oferowanych uczestnikom projektu, zostanie poszerzony o działania sieciujące, wizyty studyjne i narzędzia co-workingowe.

Uprawnione do składania wniosków w konkursie grantowym są następujące podmioty, z wyjątkiem grantobiorców pierwszego konkursu:

domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury, z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,

biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie NCK zaprasza 8 lipca o godz. 11:00 na spotkanie informacyjne online za pośrednictwem komunikatora Zoom. Link do spotkania będzie dostępny na stronie i FB NCK.

W pierwszym, trwającym konkursie grantowym Narodowe Centrum Kultury wsparło 199 instytucji na kwotę ponad 26 mln zł.

„Konwersja cyfrowa domów kultury” finansowana jest ze środków UE w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Źródło informacji: Narodowe Centrum Kultury