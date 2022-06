Przegląd lodowych trendów na lato 2022

Rozpoczęło się kalendarzowe lato i wakacje. W ciągu tych 93 najbardziej słonecznych dni w roku, Polacy chętnie sięgają po mroźne przysmaki w różnych odsłonach i formatach. Wyjątkowe połączenia smakowe tegorocznej lodowej oferty nie tylko pobudzają zmysły, ale również przyciągają konsumentów, którzy poszukują nowości na sklepowych półkach. Innowacyjne i nietuzinkowe rozwiązania, w wartej 3,35 mld złotych kategorii lodowej [1], są zatem na wagę złota. O trendach w sezonie 2022 i lodowej ofercie opowiada firma Wedel.

Trendy ’22 w kategorii lodowej

Producenci lodów nieustannie śledzą trendy i poszukują wyjątkowych smaków. Nieoczywiste rozwiązania przyciągają, intrygują, ale także pozwalają zatrzymać uwagę klienta na dłużej. Konsumenci lubią mieć wybór, szczególnie w kategorii lodów, tym samym różnorodność smaków i wariantów jest gwarancją wyższej sprzedaży. Wśród lodów impulsowych, największym zainteresowaniem cieszą się te patyku, które stanowią 60% najczęściej kupowanych formatów [2], a nieco mniejszą popularnością lody w rożkach, kubkach, sandwiche i pozostałe rodzaje.

Polki i Polacy chcą być zaskakiwani szerokim wyborem lodów, a naprzeciw ich oczekiwaniom wychodzi firma Wedel, która bazując na czterech gorących trendach sezonu rozwija ofertę swoich mroźnych przekąsek.

1. W poszukiwaniu smaku

Klienci przy wyborze słodyczy kierują się smakiem – to żadna nowość, bo każdy konsument na świecie poszukuje pełnowymiarowej przyjemności płynącej ze słodkiej przekąski. Jak wynika z badań, niezależnie od produktu – czekolady, ciastek czy lodów – mieszkańcy Polski, Francji, Wielkiej Brytanii oczekują wyjątkowych doznań smakowych, na które wpływa m.in. bogactwo składników i dodatków [3]. W kategorii lodów klasyczne połączenie gęstej, śmietankowej masy oblanej grubą warstwą czekolady to gwarancja sukcesu i zadowolenia niejednego podniebienia. Oferta firmy Wedel dopasowana jest do potrzeb konsumentów – nawiązuje jednocześnie do klasyki, jak i nowych, zaskakujących połączeń smakowych.

2. Botaniczne inspiracje

W tym sezonie króluje trend, którego inspiracją są produkty czerpiące z owoców i roślin (ekstrakty kwiatowe). Z jednej strony sprzyja mu coraz częstsze sięganie po naturalne, nieprzetworzone produkty i składniki, z drugiej chęć poznawania nieodkrytych jeszcze doznań np. w postaci lodów kwiatowych. Wyjątkowe połączenie klasyki z nietuzinkowymi dodatkami sprawia, że konsumenci mogą odkrywać nieznane dotąd doznania. Tegoroczną nowością od Wedla, w linii lodów OH!, są te o smaku kwiatu lawendy i wiśni, wprost nawiązujące do trendu botanicznego. Wedlowskie lody kwiatowe to wyjątkowe połączenie masy śmietankowej z nutą lawendy i sorbetem cytrynowym oraz kwiatu wiśni z soczystym wiśniowym sorbetem, oba w chrupiącej czekoladzie z dodatkami.

3. Sorbety pełne owoców

Popularność pełnych owoców sorbetów to silny globalny trend już od kilku lat. Smak, który aktualnie jest jednym z najgorętszych trendów sezonu to malina. Stąd w ofercie Wedla dostępny jest delikatnie słodki i lekko kwaśmy sorbet, składający się w 59% z przecieru malinowego i oblany oryginalną gorzką wedlowską czekoladą. Ponadto w linii lodów OH! pojawiła się nowość – sorbet z czarnej porzeczki, a także letni klasyk czyli sorbet mango. Oba to unikalny koncept Wedla – połączenie mocno owocowego smaku z chrupiącą, białą wedlowską czekoladą.

4. Kremowe, chrupiące i zaskakujące, czyli multisensoryka

Skojarzenie lodów z przyjemnością związane jest z reakcjami organizmu i określonymi bodźcami. Są to tzw. wyzwalacze wizualne, głosowe, dotykowe czy zapachowe, powodujące samoczynne pobudzenie zmysłów. Takim przyjemnym bodźcem jest bez wątpienia multisensoryka, którą zapewniają zatopione w kremowej masie lodowej orzechy, migdały, kawałki czekolady i owoców – zarówno w formie stałej, jak i płynnego syropu. Linia OH! to propozycja wpisująca się w trendy przyjemności smaku i multisensoryczności. Wyróżnia ją zawartość chrupiącej wedlowskiej czekolady (mlecznej, białej i białej karmelowej), a także różnorodne pod względem tekstury dodatki: migdały, orzechy arachidowe, truskawki, kruche ciasteczka czy słony sos karmelowy.

„Projektujemy ofertę naszych wedlowskch lodów, obserwując rynek i badania odzwierciedlające preferencje konsumentów, które są dla nas nieustającą inspiracją. Nasz zespół lodowy, w ścisłej współpracy z działem jakości, łączy światowe trendy z oczekiwaniem polskich konsumentów, aby dostarczyć im całą gamę ulubionych smaków w najwyższej jakości, z której słynie Wedel. Dzięki wprowadzanym co roku nowościom zapewniamy natomiast element zaskoczenia” – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, kierowniczka komunikacji korporacyjnej w firmie Wedel.

Stworzenie autorskiej oferty lodów pozwala Wedlowi już od 4 lat umacniać swoją pozycję w sektorze lodowym. Sukces w kategorii mroźnych, słodkich przekąsek firma zawdzięcza wyjątkowemu zespołowi odpowiedzialnemu za lodowe portfolio, a także wieloletniej czekoladowej tradycji, dzięki której udaje się połączyć dwa topowe produkty – lody i czekoladę o wspólnym mianowniku – przyjemności smaku. Produkty z kategorii lodowej dostępne są w wielu sklepach, zarówno tych mniejszych, jak i dużych dyskontach. Więcej informacji o tym, gdzie znaleźć lody Wedla znajduje na stronie internetowej https://wedel.pl.

Źródło informacji: Wedel