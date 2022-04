Wystawa w cieniu wojny

W połowie grudnia 2020 roku minęło 25 lat od powołania Euroregionu Pomerania. W Prenzlau miała być wtedy zorganizowana jubileuszowa uroczystość. Plany zburzyła pandemia.

Pod koniec ubiegłego roku na pl. Solidarności w Szczecinie stanęła plenerowa wystawa fotograficzna Andrzeja Łazowskiego „25 spojrzeń przez granicę – 25 Blicke über die Grenze hinaus”, zrealizowana z okazji jubileuszu, poświęcona ludziom praktycznie realizującym na co dzień założenia euroregionu, budującym ponad granicą międzyludzkie powiązania. Łazowski, znany szczeciński fotografik, umieścił na wielkoformatowych tablicach dwadzieścia pięć par barwnych portretów osób w to zaangażowanych, reprezentujących współpracujące ze sobą instytucje, organizacje, stowarzyszenia, słowem – środowiska i grupy społeczne z polskiej i niemieckiej części euroregionu. Na każdej tablicy znalazł się w obu językach krótki opis ich działań. Wydano katalog wystawy. O jej odbiorze w Szczecinie informowały media.

Tydzień temu wystawę przewieziono do Prenzlau i otwarto w dawnym klasztorze dominikanów, siedzibie muzeum. Wernisaż, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, powiatu Uckermark i euroregionu, przebiegał w cieniu wojny w Ukrainie. Mówił o tym m.in. burmistrz Hendrik Sommer. Mówiła też Karina Dörk, starościna powiatu Uckermark, zauważając – w kontekście wojny – wagę sąsiedzkiej współpracy polsko-niemieckiej.

Jeszcze do niedawna można byłoby powiedzieć, że z okazji jubileuszu zorganizowano spotkanie typowe dla jubileuszu, rytualne.

Wojna, rozpętana przez Rosję, zmienia naszą codzienność, w tym także znaczenie gestów, słów i działań. Powinna też skłaniać do umacniania i rozwijania społecznej współpracy polsko-niemieckiej. Ona nie niszczy, nie rujnuje, lecz łączy, buduje wspólnotę. Nie unieważnia różnic, lecz pozwala rozmawiać i wyjaśniać je w rozmowie. Jest na antypodach wojny.

Pomoc społeczeństw polskiego i niemieckiego dla Ukrainy i Ukraińców jest ogromna. Płynie także z euroregionu. Im polsko-niemiecka współpraca społeczna będzie lepsza, tym skuteczniej będzie można pomagać po wojnie, rozmawiać, budować międzyludzkie mosty do Kijowa i Lwowa, wspólnie umacniać wspólne bezpieczeństwo.

Wystawa w Prenzlau będzie czynna do 29 maja. W kwietniu muzeum jest otwarte we wtorki-niedziele od godz. 11 do 17. W maju będzie otwarte we wtorki-niedziele w godz. 11-18.

Bogdan TWARDOCHLEB