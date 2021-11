Transakcja się dokonała

Media brandenburskie informują, że rafineria w Schwedt (PCK Raffinerie) stała się niemal wyłączną własnością rosyjskiego państwowego koncernu Rosnieft. Rosyjski gigant paliwowy, który dotychczas był właścicielem pakietu kontrolnego akcji PCK Raffinerie, odkupił od koncernu Shell 37,5 proc. udziałów. Ma ich obecnie 91,67 proc.

Według mediów zadowolenie z transakcji wyraził premier Brandenburgii Dietmar Woidke (SPD). „To dobra wiadomość dla przedsiębiorstwa, miasta Schwedt i całego regionu. Wiele miejsc pracy zostało na długo zabezpieczonych” – cytuje jego słowa radio Antenne Brandenburg.

Rafineria w Schwedt, dawny kombinat enerdowski podpięty do rurociągu „Przyjaźń”, została sprywatyzowana w 1991 r. Wprowadzono nowe technologie, trwają intensywne badania nad paliwami przyjaznymi dla środowiska. Jednocześnie zatrudnienie w firmie spadło z ponad 8600 osób do około 3000.

Media cytują wypowiedź Violi Brocker, rzeczniczki kombinatu. Według niej PCK Raffinerie przerabia dziennie około 220 tys. baryłek ropy, zabezpieczając 95 proc. zapotrzebowania Berlina i Brandenburgii w benzynę, paliwo do silników Diesla, samolotów i olej opałowy. Dostarcza paliwa do zachodniej Polski. Według radia RBB, gdyby nie Schwedt, w Berlinie „nie kręciłoby się żadne koło”.

O zamiarze sprzedaży przez Shella udziałów w Schwedt mówiło się co najmniej od kilku miesięcy. Media informowały o rozmowach z austriackim koncernem Alcme GmbH, należącym do wielkiego estońskiego holdingu energetycznego Liwathon, operującego w rejonie Bałtyku. Chęć sprzedaży Shell tłumaczył dążeniem do osiągnięcia w 2050 roku neutralności emisyjnej, co wymaga skoncentrowania się na wysokowydajnych technologiach energetycznych i chemicznych.

Ostatecznie Shell porozumiał się z Rosnieftem. Około 8 proc. akcji w Schwedt ma włoski koncern Eni.

(t.b.)