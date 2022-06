Przyjacielskie stosunki z Polską

Parlament Brandenburgii zatwierdził uzupełnienia w konstytucji landu. Zaczną obowiązywać od 7 lipca. Głosowała za nimi wymagana kwalifikowana większość posłów.

Uzupełnienia uznają walkę z antysemityzmem i antycyganizmem, a więc rasistowską dyskryminacją grup społecznych, za cele działalności państwa. Jako stygmatyzujące określono słowo „Cygan” („Zigeuner”) i jemu pokrewne. Konstytucyjnym celem państwa będzie też wzmacnianie życia społecznego Żydów w Brandenburgii. Większość posłów zobowiązała dodatkowo rząd w Poczdamie do ustanowienia do końca bieżącego roku pełnomocnika ds. walki z antysemityzmem.

Na wyższy poziom podniesiono relacje z Polską. Konstytucja landu, która została uchwalona 14 czerwca w 1992 roku przez parlament, a dwa miesiące później zatwierdzona przez 94 proc. społeczeństwa, nakładała w artykule 2 obowiązek „dążenia do współpracy z innymi narodami, a w szczególności z sąsiadami polskimi”.

Zatwierdzony teraz przez posłów punkt 1 artykułu 2 konstytucji stanowi, że Brandenburgia, kraj wolności i prawa, zobowiązany do działań na rzecz pokoju i sprawiedliwości, ochrony środowiska naturalnego i kultury, „stara się o współpracę z innymi narodami, przy czym szczególnie pielęgnuje i rozwija przyjacielskie stosunki z sąsiednią Polską”.

Kolejne uszczegółowienia stanowią, że Brandenburgia będzie ochraniać język dolnoniemiecki – używaną na terenie landu gwarę (plattdeutsch). Dopełniono więc obowiązek ochrony języków mniejszości narodowych, na terenie Brandenburgii – łużyckiego.

Posłowie zatwierdzili też punkt, nakazujący wprowadzenie do języka konstytucji takich zmian, które będą oddawać równość płci. Jest to możliwe dlatego, że w Niemczech już wcześniej wprowadzono w gramatyce i upowszechniono m.in. w mediach taką formę zapisu rzeczowników, która pozwala ich formy męskie i żeńskie zastępować jednym słowem, odnoszącym się do obu płci.

Parlament zatwierdził również zmiany dotyczące jego prezydium. Dyskusja nad propozycjami była najbardziej gorącym momentem debaty.

Landtag Brandenburgii liczy 88 posłów. Za zmianami głosowało 59. posłów, tzn. trochę ponad wymaganą kwalifikowaną większość dwóch trzecich liczby posłów. Uzupełnienia poparli posłowie koalicji rządowej SPD/CDU/Zieloni oraz Lewicy (Die Linke). Sześciu posłów było przeciw, osiemnastu wstrzymało się od głosu, kilkoro było nieobecnych.

Przypomnijmy, że w Republice Federalnej Niemiec obowiązuje Konstytucja Federacji (Bundesgrundgesetz). Każdy land federacji ma też swoją konstytucję (Landesverfassung).

(b.t.)