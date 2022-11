Przegląd pobieżny. Manifestacje, protesty, demonstracje

- W miniony poniedziałek znów przeszły ulicami miast RFN głównie wschodnich landów tzw. manifestacje poniedziałkowe (Montagsdemonstrationen) – protesty przeciw podwyżkom cen energii, sankcjom na Rosję, wspieraniu Ukrainy, ograniczeniom pandemicznym, uczestnictwu RFN w NATO. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim uczestniczyło w nich około 5,5 tys. osób, znacznie mniej niż poprzednio. Odbywały się też mało liczne kontrmanifestacje.

- W Niemczech przebywa ponad milion wojennych uchodźców z Ukrainy. 35 proc. to dzieci. Wśród dorosłych 71 proc. to kobiety. Na stałe chce zostać około 17 proc. uchodźców.

- 1 grudnia w Lubminie pod Greifswaldem powinien zostać uruchomiony pierwszy prywatny morski terminali LNG w Niemczech. Prawdopodobnie się to opóźni, głównie ze względu na brak dopuszczeń urzędu ochrony środowiska, opór samorządów gmin i ruchów obywatelskich uważających, że nie są wystarczająco informowane o terminalu.

- Z powodu wojny w Ukrainie i braku dostaw gazu z Rosji rosną ceny energii elektrycznej. Rząd federalny i rządy landów ustaliły, że od 1 stycznia 2023 r. zacznie działać hamulec wzrostu cen. Gospodarstwa domowe będą płacić 40 centów brutto za kilowatogodzinę za zużycie do 80 proc. prądu w porównaniu z rokiem poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłowe – 13 centów netto w odniesieniu do podstawowej ceny energii za zużycie do 70 proc. w porównaniu z rokiem 2021.

- 1 lipca br. było zarejestrowanych w RFN 756 517 samochodów z napędem elektrycznym i 684 057 hybryd.

- Według stowarzyszenia brotZeit, co piąty uczeń szkoły podstawowej w Niemczech przychodzi do szkoły głodny. Stowarzyszenie zaczęło więc fundować darmowe śniadania dla uczniów prawie 300 szkół. Akcję podejmują następne stowarzyszenia.

- Aż siedemnaścioro kandydatów stara się o stanowisko nadburmistrza Rostoku. Nigdy nie było tak wielu. Wybory odbędą się 13 listopada.

- 10 listopada zostanie zainaugurowany w Greifswaldzie 25. Festiwal Kultury Polskiej PolenmARkT. Wystawy swoich prac już prezentują tam m.in. fotografik Andrzej Łazowski (Szczecin) oraz malarki Grazyna Lupa i Ewa Aberbuch (Goleniów). 12 listopada Monika Szymanik, twórczyni znanej kawiarni z książkami w Szczecinie, zaprezentuje niemiecką wersję swego albumu „Kamienica w lesie” – wynik jej zauroczenia Szczecinem. Spotkanie poprowadzi Uwe Rada, berliński publicysta, autor m.in. monografii Odry i artykułów o Szczecinie.

- W Berlinie otwarto pierwszy jarmark bożonarodzeniowy, jeden z najpopularniejszych, przeniesiony w tym roku z Alexanderplatz na Lichtenberg.

