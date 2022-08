Odwiedź Bröllin

Ośrodek kultury Schloss Bröllin znajduje się czterdzieści kilometrów od Szczecina i sześć od Pasewalku. Zna go wielu mieszkańców pogranicza, choć wydaje się, że przed laty znało go więcej.

Czas to zmienić. Z internetu można ściągnąć nową aplikację Visit Bröllin, opracowaną przez Stowarzyszenie Schloß Bröllin, która umożliwia dostęp nie tylko do kalendarza spotkań w ośrodku, lecz także do wielu innych imprez transgranicznych. Zawiera nadto interaktywny przewodnik turystyczny, umożliwiający poznawanie pogranicza na własną rękę.

W aplikacji na smartfony można znaleźć wybrane propozycje z informacjami o wydarzeniach, zamieszczone – co bardzo ważne! – w językach polskim i niemieckim.

Aplikacja Visit Bröllin zawiera także funkcję audioprzewodnika.

Całość to efekt projektu „Transgraniczny rozwój regionalnej turystyki kulturowej”, realizowanego we współpracy ze szczecińskim stowarzyszeniem Media Dizajn.

Projekt współfinansowała Unia Europejska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach programu współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska).

Aplikację na smartfona można pobrać w serwisach Google Play i Apple App Store.

(b)