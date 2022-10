O Piłsudskim po niemiecku

Z zainteresowaniem przyjmowana jest w Niemczech książka Wolfganga Templina „Revolutionär und Staatsgründer Jósef Piłsudski” („Rewolucjonista i założyciel państwa Józef Piłsudski”) – pierwsza, wydana po niemiecku biografia Marszałka. Jej autor, dobrze w Polsce znany, prezentuje ją od poniedziałku w Warszawie.

Jakiś czas temu mówił w berlińskim radiu Cosmo: „Józef Piłsudski był jednym z polityków, którzy walczyli nie tylko o kształt Polski, ale o kształt przyszłej Europy, zjednoczonej w walce ze Stalinem i walce z Hitlerem. Jest więc jedną z najbardziej znaczących i ciekawych osobowości tamtych czasów”. Podkreślał, że od dziesięcioleci jest związany z Polską, Ukrainą i Białorusią, a pomysł na biografię Piłsudskiego powstał podczas jego podróży po tych państwach.

Nawiązując do czasów dzisiejszych dodawał: „Historia się nie powtórzy, ale istnieją podobieństwa. A wniosek, jaki płynie z biografii Piłsudskiego, jest następujący: walczyć, bo on walczył całe życie w sposób racjonalny, szukając też kompromisów. To dla mnie szok, że moja książka w sposób niezamierzony tworzy klucz do zrozumienia tego, co teraz dzieje się teraz w Ukrainie”.

Johanna Bichlmaier, niemiecka historyk z Uniwersytetu Alberta Ludwiga we Freiburgu, zajmująca się Polską międzywojenną, napisała: „Czyta się tę książkę rzeczywiście jak książkę przygodową”. Znany w Berlinie historyk, politolog i publicysta Ilko-Sascha Kowalczuk, były ekspert komisji śledczej Bundestagu, badającej historię i skutki dyktatury komunistycznej w byłej NRD i pracownik tzw. Urzędu Gaucka, zajmujący się dokumentowaniem działań enerdowskiej służby bezpieczeństwa, nazywa Templina „jednym z najlepszych znawców Polski i Ukrainy”.

Wolfgang Templin (ur. 1948, Jena) to dawny enerdowski opozycjonista, obrońca praw człowieka, współpracownik opozycji polskiej i więzień polityczny, wydalony z NRD. Po zjednoczeniu Niemiec włączył się na jakiś czas do czynnej polityki, współpracował z polskim Ośrodkiem Karta, kilka lat pracował w Warszawie, kierując biurem Fundacji Heinricha Bölla, bywał w Szczecinie na zaproszenie Andrzeja Kotuli. Jest laureatem nagrody polsko-niemieckiego magazynu „Dialog”, został uhonorowany medalem Europejskiego Centrum Solidarności. Opublikował m.in. książkę o pomarańczowej rewolucji w Ukrainie (2007), monografię „Tryzub i gwiazda. Polityka historyczna i pamięć historyczna w Ukrainie” (z Christiane Schubert, 2015) oraz popularną, obszerną opowieść „Der Kampf um Polen” („Walka o Polskę”), mówiącą o Polsce międzywojennej (2018).

Biografię Józefa Piłsudskiego opublikowało wiosną tego roku berlińskie wydawnictwo Christopha Linksa przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. (b)

Wolfgang Templin i jego książka. Za nim dyrektorzy zarządzający Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (od lewej) Cornelius Ochman i dr Krzysztof Rak, historyk, autor m.in. prac o stosunkach polsko-niemieckich w międzywojniu.

Fot. Twitter (Cornelius Ochman)